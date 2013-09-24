24 сентября в Минске эксперты Совета Евразийской ассоциации университетов обсудят возможность единого образования в СНГ

Новости Беларуси. Единое образование на всем пространстве СНГ. Развитие этого интеграционного процесса обсудят эксперты Совета Евразийской ассоциации университетов. Он пройдет 24 сентября в Минске в рамках Форума творческой и научной интеллигенции.

Приветствие его участникам направил Президент Александр Лукашенко. Совет соберет более 30 ректоров и проректоров вузов из Беларуси, России, Украины, Грузии, Таджикистана, Азербайджана. Они обсудят совершенствование системы образования и сотрудничество между вузами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.