«Мнение каждого человека нужно». Проект обновлённой Конституции обсудили в коллективе «Белэнергоремналадка»

Новости Беларуси. Проект изменений и дополнений Конституции обсудили и в коллективе «Белэнергоремналадка». Здесь прошла встреча диалоговой группы и работников предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время дискуссии обсудили ряд позиций. Спикеры говорили об исторической памяти, сохранении социальной направленности государства, защите идеологии и ценностей. Например, семейных. Особое внимание – детям. У каждого ребенка должна быть здоровая и полноценная семья. Каждый работник смог высказаться и получить ответ на свой вопрос.

Элина Брага, начальник отдела социального развития ОАО «Белэнергоремналадка»:

Сегодня важный день для нашей организации, потому что мы принимаем очень интересных гостей. Это и депутаты, и различные общественные деятели. Важно, чтобы наш трудовой коллектив услышал мнение спикеров и мог обменяться с ними мнениями насчет тех изменений и дополнений, которые вносятся в Конституцию Республики Беларусь. Конечно, мы как энергетики видим важный факт, который был внесен в Конституцию, планируется – это закреплять ответственность государства за развитие мирной атомной энергетики.