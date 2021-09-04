Владимир Перцов на Дне белорусской письменности: максимально старались применить молодёжные технологии

Уладзімір Пярцоў, міністр інфармацыі Беларусі:

Для того, чтобы к молодежи подойти через те методы и говорить тем языком, который понятен молодежи, мы максимально старались применить эти самые молодежные технологии. Это и аллея с QR-кодами на скамейках, это QR-фест «Копыльский рог», презентация приложения по прослушиванию белорусских книг «Чытанка», портреты, которые изготовлены в современном стиле граффити на фасадах домов, и многое, многое другое, что впервые в этом году мы применили в подготовке к Дню белорусской письменности.

Апошняе мерапрыемства на сёння – святочны канцэрт у мясцовым Доме культуры.