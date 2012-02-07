Лукашенко: Необходимо задуматься над тем, нужна ли стране громоздкая и такая многопрофильная Академия наук

Президент требует новизны и практической отдачи от каждого научного исследования. Глава государства вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам Беларуси.

По итогам прошлого года 47 исследователей стали докторами наук. 50 преподавателям присвоили звание профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы в стране немало сделано для сохранения и укрепления ученого потенциала страны, повышения роли науки в государстве. Однако президент хотел бы услышать идеи и предложения о том, каким образом дальше стоит развивать научные направления, повышая отдачу от интеллектуальной деятельности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Высокие требования государства к аттестации научных кадров оправдали себя. Тематика докторских диссертаций все больше меняется в сторону практической значимости, появляются работы мирового уровня. Но проблем у нас еще осталось немало. Нам необходимо серьезно задуматься над тем, нужна ли стране громоздкая и такая многопрофильная Академия наук. Я ставлю вопрос, не утверждаю.

Есть точка зрения, и я ее хочу озвучить еще раз, возможно, будет более целесообразно пойти по пути тех государств, где исследования сосредоточены в университетах и на предприятиях и дают реальный эффект. Какие научные направления нам следует развивать самостоятельно с учетом приоритетов белорусской экономики, идеологии, государственной сферы. Где можно кооперироваться с иностранными коллегами, а от каких исследований имеет смысл отказаться вообще, чтобы не изобретать уже изобретенное.

Мелкими перестановками отделаться не удастся. Стимулировать Академию наук, науку вообще в Беларуси к реформам мы будем наиболее эффективным способом – рублем. Сокращая бюджетное финансирование и одновременно требуя повышения ее отдачи.

Хотелось бы услышать ваши предложения на сей счет. Чтобы вместе отыскать правильный ответ на эти злободневные вопросы.