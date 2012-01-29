День белоруской науки отмечается в стране

Профессиональный праздник сегодня отмечают те, кто делает научную фантастику реальностью. День белорусской науки в последнее воскресенье января празднуют уже 16 лет.



Наши ученые сегодня воплощают свои идеи и технологии в различных сферах – промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Успешно развивают нанотехнологии и космические исследования.



Одна из главных задач ученых сегодня – повышать экспортный потенциал. За прошлый год организации Национальной академии наук экспортировали товаров и услуг, а это, в первую очередь, новые разработки и технологии, почти на 34 миллиона долларов. В планах – увеличить в ближайшие годы эту цифру почти в пять раз.



Сергей Чижик, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

Мы сегодня подводим итоги, но думаем и о планах. Конечно, нам многое нужно довести до конца, создать заделы на будущее.

Хорошие результаты. Мы видим это на наших столах – новые сорта, новые урожаи. Новые возможности в технологиях. Этот год будет наверняка удачным.



Алексей Бусел, доктор технических наук:

Сегодня мы развиваем информационную базу на основе IT-технологий, которые могут позволить нам в ближайшем будущем предложить наши разработки не только в рамках нашего государства – мы выходим на международные рынки.

Продвижение к биороботам, о которых мы часто слышим. Сейчас идет распространение таких решений, которые связаны не чисто с техническими вопросами, а именно связь между человеком, его здоровьем и его развитием.



В текущем году Беларусь увеличит долю инновационной продукции. Идет реализация госпрограммы инновационного развития. В частности, ведется строительство гродненских ГЭС и ТЭЦ-2, хранилища подземного газа в Мозыре. Новое производство энергосберегающего оборудования запланировано в Бресте, биогазовых установок – в Витебске, Полоцке и Бобруйске. А в столице на минском водоканале построят малую ГЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Объекты обеспечены финансовыми ресурсами, строительными подрядами и ведется в этом направлении работа. Надо сказать, что по развитию биогазовых технологий, по развитию вопросов, связанных с тепловыми, насосами мы приняли отдельные решения Правительства, чтобы работать в этой сфере. Будут создаваться специальные научно-технические комплексы с лабораториями, которые будут тиражировать эти проекты по территории Республики Беларусь.



С профессиональным праздником деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений поздравил президент Александр Лукашенко. «Сегодня Беларуси особенно нужны новые конструктивные идеи и их успешное практическое воплощение. Только так возможно решение масштабных задач социально-экономического развития, стоящих перед нашей страной», – отмечено в поздравлении.



Глава государства пожелал белорусским ученым великих открытий и реализации самых смелых планов.