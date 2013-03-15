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Лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову исполнилось 83 года

15 марта 2013 11:54
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Новости России. Его имя вписано в один ряд с Эйнштейном, Кюри, Ландау и Капицей. Одному из крупнейших ученых современности, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову исполнилось 83 года.  Вице-президента Российской академии наук поздравил Президент  Александр Лукашенко.

Жорес Алферов родился в Витебске. Учился в Ленинграде, однако никогда не прерывал связи с родиной. В 2001 году Жоресу Ивановичу вручена одна из самых высоких наград нашей Республики: Орден Франциска Скорины, а в 2009 - Орден Дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ученые # Наука

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