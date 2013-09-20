Сенсация: одно из доказательств жизни на Марсе опровергнуто

Новости мира. Двойная загадка Марса. Curiosity не обнаружил на планете метана. Именно наличие этого газа считалось одним из доказательств жизни на Марсе.

Теперь ученым предстоит выяснить, был ли метан, и куда он исчез с «красной планеты». Впервые этот газ на Марсе был обнаружен в 1969 году. Но открытие оказалось ложным. «По-настоящему» марсианский метан обнаружили в 2003 году с помощью телескопа НАСА. Это стало настоящей сенсацией.

На Земле этот газ на имеет биологическое происхождение, а значит, источником марсианского метана могут быть микробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.