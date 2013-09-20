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Сенсация: одно из доказательств жизни на Марсе опровергнуто

20 сентября 2013 08:29
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Новости мира. Двойная загадка Марса. Curiosity не обнаружил на планете метана. Именно наличие этого газа считалось одним из доказательств жизни на Марсе.

Теперь ученым предстоит выяснить, был ли метан, и куда он исчез с «красной планеты». Впервые этот газ на Марсе был обнаружен в 1969 году. Но открытие оказалось ложным. «По-настоящему» марсианский метан обнаружили в 2003 году с помощью  телескопа НАСА. Это стало настоящей сенсацией.

На Земле этот газ на имеет биологическое происхождение, а значит, источником марсианского метана могут быть микробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Космос # Наука

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