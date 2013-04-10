Прямой эфир

Концепция белорусской Национальной космической программы решит ряд проблем в области охраны окружающей среды

10 апреля 2013 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси разработана Концепция Национальной космической программы. Она во многом позволит решить ряд проблем в области охраны окружающей среды, землепользования, поможет специалистам быстрее реагировать в чрезвычайных ситуациях.

Также согласно документу в стране предполагается создать спутник связи. Этим уже занялась  крупная китайская корпорация, которая выиграла тендер.

Напомним, первый космический спутник  Беларусь запустила в июле прошлого года, благодаря чему республика вошла в число мировых космических держав и позже создала свою систему дистанционного зондирования Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Космос # Наука

Другие новости рубрики

Все новости
27 марта 2013 11:36

Могилевские ученые завоевали 3 золота на технической ярмарке в Санкт-Петербурге

Лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову исполнилось 83 года
15 марта 2013 11:54

Лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову исполнилось 83 года

Посадка космического корабля «Союз» с белорусом на борту перенесена из-за непогоды в Казахстане
15 марта 2013 11:47

Посадка космического корабля «Союз» с белорусом на борту перенесена из-за непогоды в Казахстане