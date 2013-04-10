Концепция белорусской Национальной космической программы решит ряд проблем в области охраны окружающей среды

Новости Беларуси. В Беларуси разработана Концепция Национальной космической программы. Она во многом позволит решить ряд проблем в области охраны окружающей среды, землепользования, поможет специалистам быстрее реагировать в чрезвычайных ситуациях.

Также согласно документу в стране предполагается создать спутник связи. Этим уже занялась крупная китайская корпорация, которая выиграла тендер.

Напомним, первый космический спутник Беларусь запустила в июле прошлого года, благодаря чему республика вошла в число мировых космических держав и позже создала свою систему дистанционного зондирования Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.