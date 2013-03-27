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Могилевские ученые завоевали 3 золота на технической ярмарке в Санкт-Петербурге

27 марта 2013 11:36
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Новости Беларуси. «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года». Проекты могилевских ученых получили три золота на технической ярмарке в Санкт-Петербурге. Это лучший результат за 10-летнюю историю участия в конкурсе.

Так, ученые предлагают принципиально новый способ управления торможением автомобилей и автопоездов. Он не только имеет более совершенные характеристики по сравнению с существующими аналогами, но и значительно дешевле.

Другая работа будет интересна архитекторам и строителям. Ученые разработали инновационную технологию проектирования и изготовления несущих конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ученые # Наука

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