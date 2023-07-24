Как в БГУ работают над улучшением совместимости органов при пересадке? Пообщались с учёными

Новости Беларуси. На пороге открытия мирового уровня. Ученые БГУ и медики работают над методом повышения совместимости органов при трансплантации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель эксперимента – заставить организм воспринимать донорские органы как свои собственные. Это напрямую скажется на сокращении листа ожидания и, соответственно, повышении шанса на жизнь для большего числа пациентов. Сегодня Беларусь – одна из немногих стран, где всерьез продвинулись в этом вопросе. Как перехитрить иммунную систему? Репортаж Оксаны Семашко.

Научное творчество в университетской лаборатории. Закончив БГУ, Ольга Конева вернулась в вуз уже в статусе аспиранта, чтобы заняться серьезными исследованиями. Команда ученых на здешнем биофаке развивает молекулярные технологии. Прямо сейчас решается задача со звездочкой: как добиться совместимости органов при трансплантации, когда они разной группы крови. Исследования в лаборатории проводят с декабря. Но в этой формуле, чтобы преодолеть расстояние к прорывной разработке, время и скорость все же не главное. Важнее достичь положительного результата. По мнению ученых, этот процесс может занять не один год.

Ольга Конева, аспирант кафедры микробиологии биологического факультета БГУ:

Мы периодически после хроматографической очистки смотрим, насколько у нас получается чистый препарат, сохраняется ли у нас концентрация, не большие ли у нас потери белка при очистке.

Из-за несовместимости по группе крови некоторые пациенты задерживаются в листе ожидания на годы. И если научный ключ к этой проблеме подберут университетские ученые, то шансов у людей, которым так нужна пересадка, станет больше. Альтернативная методика, во-первых, позволит проводить подобные манипуляции большему числу людей, во-вторых, с минимальной нагрузкой на организм. Ведь в таком случае можно будет отказаться от агрессивной терапии, которая чревата осложнениями. Впрочем, главная задача белорусской медицины не только проведение операций (здесь мы одни из лучших в мире), важно добиться высокого уровня качества жизни в постпериод. Хотя здесь белорусская статистика на уровне мировой: после трансплантации пятилетняя выживаемость пациентов достигает 80 %.

Ольга Конева:

Целью нашего проекта является получение специализированных ферментов, которые будут отщеплять антигенные группы крови, группы крови A и B, чтобы получить универсальный антиген H. Это необходимо для того, чтобы преодолеть несовместимость органов при трансплантации, если, помимо всех остальных факторов гистосовместимости, у нас идет отличие только по группе крови. Насколько мы знаем, группа крови первая, то есть нулевая, достаточно редкая. И пациенты с такой группой крови, например, тоже очень часто нуждаются в органах. У них не всегда есть время выждать этот момент. Врачи-практики на разработку наших ученых возлагают большие надежды. Ведь, если удастся перехитрить иммунную систему, донорские органы в каждом случае перестанут восприниматься организмом как чужеродные.

Максим Потапович, заведующий научно-исследовательской лабораторией биотехнологии кафедры микробиологии биологического факультета БГУ:

Первое – это тесты в пробирке. В контролируемых условиях, в средах с определенным составом и параметрами для того, чтобы понять в принципе, работает ли это. В случае получения положительного результата следующий этап – это тестирование на каких-то реальных образцах, то есть это либо животные, либо это может быть кровь. Следующий этап – это уже тестирование на человеке. Это уже клиническая фаза испытаний.

Жизненно необходимая сфера – трансплантология – в Беларуси развивается давно. Еще в 1970-м открылась медицинская летопись, тогда впервые в Минске пересадили почку. Между прочим, это было действительно достижением белорусской врачебной школы, ведь в других республиках СССР и даже в мире такие высокосложные операции начали выполнять несколько позже. Здравные традиции медицины высокого пилотажа продолжили. 15 лет назад белорусские трансплантологи впервые пересадили печень, через год сердце и поджелудочную железу, а позже освоили и другие виды органов и даже комплексные пересадки. И это общий результат теории и практики. Возвращаясь к эксперименту БГУ, стоит отметить, что нашим ученым хватает научной смелости, ведь за такую разработку в мире берутся единицы. Направление новое и сложное.