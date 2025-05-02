В Белстате рассказали, кто зарабатывает больше: мужчины или женщины. Впервые экспериментальный расчет гендерного разрыва в оплате труда провели в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показатель составил 26,8 %, но не учитывал индивидуальные характеристики работников. Это значит, что не оценивались отраслевой фактор, принадлежность к группе занятий, стаж и уровень образования. В этом году аналитики приняли во внимание такие особенности. На основе полученных данных рассчитали скорректированный гендерный разрыв в оплате труда.

Ирина Бондаренко, начальник главного управления статистики труда Национального статистического комитета Беларуси:

Источником информации для данного расчета было выборочное обследование организаций по заработной плате работников по профессиям и должностям, которое Белстат проводит два раза в пять лет. В итоге скорректированный гендерный разрыв составил всего 6 %, что подтверждает отсутствие различий в заработной плате в зависимости от пола работника.

Выяснилось, что разница в оплате труда в зависимости от пола работника незначительная. У женщин есть возможность хорошо зарабатывать, как и у мужчин. А основная причина различий в доходах – вид деятельности. Большинство женщин традиционно заняты в сфере услуг, где заработок ниже, чем в среднем по стране.