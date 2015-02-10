Качество белорусских продуктов отныне подтверждено европейскими и международными сертификатами — в Минске появилась новая лаборатория в рамках ЕС

Новости Беларуси. О вкусах спорят. Однако теперь любые разногласия будут решаться проще. В Минске в рамках программы Европейского союза появилась новая лаборатория. Она оснащена современным оборудованием, а персонал прошел серьезную переподготовку. Отныне качество белорусских продуктов подтверждено европейскими и международными сертификатами.

В новой лаборатории впору проводить настоящую экскурсию. Для профессионала здесь есть на что посмотреть. Вот этот хроматограф в один момент может разложить любой продукт по компонентам и выдать точнейший результат. Машина, как дорогой экспонат в музее, в лаборатории за стеклом — нельзя нарушать температурный режим.

Галина Артеменко, начальник отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Белорусского государственного института метрологии:

Любой житель Беларуси ходит на рынок, в магазин. Конечно, он заинтересован, чтобы продукты были безопасные. Имея оборудование, лаборатория имеет возможность определять компонентный состав.

Польза очевидна не только для белорусского потребителя, но и для экономики в целом. Лаборатория мирового уровня – экспортное окно в объединенную Европу. А это 28 государств и 5 миллионов потенциальных потребителей.

Виктор Назаренко, председатель Белорусского государственного института метрологии:

Признание нашей аккредитации за пределами страны, в ЕС — это первый и основной шаг для признания наших протоколов испытаний. Нам важно, чтобы получив протокол или здесь, или в министерстве здравоохранения, или в министерстве сельского хозяйства в лабораториях, наш производитель мог приехать в Европу, показать эти документы, которые бы устроили тех, кто покупает нашу продукцию.

Это одна из трех лабораторий в Беларуси, оснащенных и подготовленных к работе согласно стандартам ЕС. Их открытие состоялось в рамках проекта Европейского союза по поддержке качества и безопасности пищевых продуктов в Беларуси. Она началась еще в 2011 году. Бюджет программы составил около восьми с половиной миллионов долларов.

Рудольф Ришар живет в Беларуси уже около 4 лет. По профессии он дипломат, но по призванию кулинар. На белорусской Комаровке покупает и сыр, и молоко, и мясо. В их качестве и безопасности француз даже не сомневается. Больше всего он любит сыр — самый главный и популярный продукт на его родине. Воспользовавшись моментом, предлагаем гурману дегустацию белорусского продукта.

Рудольф Ришар, временный поверенный в делах представительства ЕС в Беларуси:

Есть прогресс. Явно.

Французский и белорусский сыр отличаются, но молоко, мед, мясо – эти продукты придутся по вкусу в Старом Свете. Ведь, когда дело доходит до еды, то здесь о вкусах, как известно, спорят. Лаборатория такого уровня, появившаяся в нашей республике, вправе расставить все точки над «и» в любом споре о качестве и безопасности продуктов. Результаты исследований, проведенных в Беларуси, будут признаваться не только в странах Евразийского экономического союза, но и в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.