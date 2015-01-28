Белорусский учёный Олег Бородин рассказал о своём исследовании Антарктиды

Сегодня исполняется 195 лет Антарктиде. За всё время её существования, на ней побывало 150 белорусов.

Ваше первое впечатление, когда Вы впервые увидели Антарктиду?

Олег Бородин, директор Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Республики Беларусь:

Другая планета. И это навсегда! Она навсегда внутри, в сердце.

Температура около -75 градусов. Это правда?

Олег Бородин, директор Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Республики Беларусь:

Это экстремальная температура. Но не там. Центральная часть Антарктиды - станция Восток. Там зарегистрировано и -85.

Какую Вам удалось испытать на себе самую низкую температуру?

Олег Бородин, директор Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Республики Беларусь:

В районе -10-20. Там нужно учитывать ветер. Температуру комфортности. Скорость ветра высокая, поэтому и ощущения совершенно иные, чем у нас. Скорость ветра может достигать 50 м/сек.

Отправиться на Антарктиду не так просто: взял и поехал. Это серьезные отборы, медицинские комиссии, психологическое тестирование на совместимость в коллективе. Здесь серьёзный подход, потому что там ты находишься в достаточно автономных условиях и от каждого твоего шага зависит весь коллектив.

Какие открытия Вам довелось сделать на Антарктиде?

Олег Бородин, директор Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Республики Беларусь:

На планете Земля сложно найти точку, где раньше не работали биологи. В частности там, где мы начали работать, - это один из таких регионов. До этого детальных биологических исследований в этом регионе не проводилось. Поэтому все находки в этом регионе - новые. И новые для науки, в принципе. Наша заслуга в том, что мы достигли той точки, куда без современной техники попасть было просто невозможно.

Делятся ли белорусские учёные с учёными мировых стран? Или это зачастую остаётся тайной: мы открыли, и пока не исследуем, ничего не расскажем.

Олег Бородин, директор Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Республики Беларусь:

Не было бы тогда никакого смысла в наших исследованиях. Безусловно, работы, которые мы проводим, не то, чтобы согласуются с кем-то, они проводятся в рамках единых международных клубов. Такие исследования проводятся в районе и других экспедиций. И, конечно, обнародуем эту информацию в научной печати, базах данных, которые доступны для других исследователей. В основном, существуют разные трактовки, разные подходы. Это позволяет принимать в правильные решения для дальнейших исследований.