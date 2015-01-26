Современные гаджеты: уникальная разработка белорусских учёных

Современные гаджеты. Почти каждый месяц производители совершенствуют модели устройств, облегчающих нашу жизнь. Новая «фишка» умной техники - корпоративный проектор. Разработки лазера такого приспособления ведутся во всем мире. И финансовые «вливания» в эту сферу оправданы. По прогнозам, рынок таких проекторов достигнет порядком 18 млрд. долларов. Ведущие разработчики мира работают над зелёным излучением. Лазерный звук. Настолько маленький, что практически незаметен. Пока единственное в мире эффективное излучающее средство создано в кабинете Белорусского института физики.

Жёлто-зелёное излучение наиболее восприимчивое человеческим глазом. Контактные лазеры используются для машиностроения - самолёты, автомобили, корабли в недалёком будущем будут оснащены уникальной разработкой наших белорусских учёных.