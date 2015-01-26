Прямой эфир

Современные гаджеты: уникальная разработка белорусских учёных

26 января 2015 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Современные гаджеты. Почти каждый месяц производители совершенствуют модели устройств, облегчающих нашу жизнь. Новая «фишка» умной техники - корпоративный проектор. Разработки лазера такого приспособления ведутся во всем мире. И финансовые «вливания» в эту сферу оправданы. По прогнозам, рынок таких проекторов достигнет порядком 18 млрд. долларов. Ведущие разработчики мира работают над зелёным излучением.  Лазерный звук. Настолько маленький, что практически незаметен. Пока единственное в мире эффективное излучающее средство создано в кабинете Белорусского института физики.

Жёлто-зелёное излучение наиболее восприимчивое человеческим глазом.  Контактные лазеры используются для машиностроения - самолёты, автомобили, корабли в недалёком будущем будут оснащены уникальной разработкой наших белорусских учёных.

# It-технологии # Фотофакт # Наука # Изобретения

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра НАН Республики Беларусь по материаловедению: о значимости белорусской науки
26 января 2015 07:49

Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра НАН Республики Беларусь по материаловедению: о значимости белорусской науки

Свои лучшие разработки 23 января представили молодые ученые Беларуси
23 января 2015 18:13

Свои лучшие разработки 23 января представили молодые ученые Беларуси

В Гродненской области на поддержку инновационных научных разработок выделяется до 100 млрд рублей
23 января 2015 08:17

В Гродненской области на поддержку инновационных научных разработок выделяется до 100 млрд рублей