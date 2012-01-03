«Электронный нос» придумали белорусcкие ученые. Сфера применения – от криминалистики до медицины

Новости Беларуси, Минск. Он способен распознавать тончайшие запахи и может быть использован даже для предотвращения аварий на космических кораблях и подводных лодках.

Белорусские ученые придут на помощь криминалистам, спасателям и таможенникам. Их новая разработка, которую уже окрестили «электронный нос», способна распознавать тончайшие запахи. Ноу-хау можно использовать даже для предотвращения аварий на космических кораблях и подводных лодках.

Уникальный наносенсор разработали ученые Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Его назвали «электронный нос». Все дело в том, что этот кристалл улавливает малейшие запахи и концентрирует их. Его размеры чуть больше одного миллиметра и поэтому рассмотреть его можно лишь с помощью микроскопа.

Сенсор анализирует и сравнивает запахи, которые внесены в базу данных компьютера. Разработка белорусских ученых улавливает самые тонкие запахи. Обоняние наноноса в несколько раз тоньше человеческого и даже собачьего.

Геннадий Горох, заведующий лабораторией нанотехнологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Обоняние насекомых или, в частности, червей. Они определяют очень тонкие запахи, но очень индивидуальные. Они не могут определить все запахи, а только какую-то группу. По такому принципу строится и наш электронный нос. Он будет определять только какую-то специфическую область.

Такие приборы по запаху тела и пота человека помогут даже неспециалисту быстро диагностировать болезнь. Электронный нос значительно облегчит работу спасателей и таможенников. В базе данных есть запахи дыма и наркотических веществ. Причем в зависимости от назначения кристалл может улавливать запахи как на близком, так и на далеком расстоянии. «Электронный нос» может выявить марку духов, владельца дыхания или запаха тела менее чем за минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За рубежом минимальная стоимость подобного сенсора – 20 тысяч долларов. Белорусский же будет стоить на порядок дешевле.

Сфера применения электронного носа широка: от криминалистики до медицины. В будущем чип может заменить собак-ищеек. Кроме того, он может с легкостью распознавать подделки в парфюмерии. А это – новые возможности и экономическая выгода для государства.