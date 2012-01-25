Уникальную тест-систему назначения антибиотиков разработали витебские ученые

Новости Беларуси. Витебские ученые нашли новый подход в использовании антибиотиков. В медуниверситете разработали уникальную тест-систему, позволяющую практически безошибочно определиться с выбором антибактериального препарата. В итоге новый способ позволил врачам сделать лечение пациента максимально эффективным.



Екатерина с полуторагодовалым сыном вторую неделю лежит в больнице. У Паши – воспаление легких. Сейчас маленький пациент уже идет на поправку. Малышу сразу назначили эффективное лечение.



Екатерина Степанова:

Очень хорошо. Конечно, по сравнению тем, когда мы поступили, очень тяжелые, у нас правосторонняя пневмония. Сегодня замечательно все, мы ни на что не жалуемся, ребеночек и дышит, и играется.



Выбор антибиотиков – извечная проблема при лечении инфекционных заболеваний. Пока ученые разрабатывают новые препараты, бактерии учатся им противостоять. Витебская инфекционная больница первой в Беларуси применила новый метод назначения антибиотиков. В сложных случаях бороться с инфекциями здесь помогает специальная тест-система.



Елена Стычневская, заведующий отделением кишечных инфекций Витебской областной клинической инфекционной больницы:

Недавно у нас был ребенок, который лихорадил около 10 дней, посевы были отрицательные, и мы не могли подобрать эмпирически терапию. После проведения этого анализа и смены антибактериальной терапии температура снизилась буквально на вторые сутки.



Разработка кафедры инфекционных болезней Витебского медуниверситета – новое слово в медицине. Раньше антибиотики назначали практически наугад. Не помогает через три дня – замена. С тест-системой корректировать лечение можно оперативнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Валерий Семенов, декан лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета:

Как правило, эмпирическая терапия назначается на трое суток, и если нет эффекта, она меняется. Мы в первую очередь решаем в пользу пациента. Если антибиотик в последующем назначен неправильно, создаются более сложные случаи лечения пациентов.



Принцип простой. Тест определяет беталактамную активность. Биолактамные антибиотики – самая большая группа. Если они не эффективны для больного, выбор препарата значительно сужается. Анализ проводится экспресс-методом.



Виктория Скворцова, ассистент кафедры инфекционных болезней Витебского государственного медицинского университета:

Где-то минут 15 нужно, чтобы все раскапать, если на 20 исследований, 2 часа инкубации, и можем практически в течение минут пяти узнать результаты.



Изобретение уже начали применять в больницах Витебска и Бреста. Импортные тест-системы проигрывают оригинальной белорусской разработке в цене и оперативности. Потому ноу-хау витебских ученых возьмут на вооружение в Узбекистане, Казахстане, а, возможно, в будущем и в Германии.