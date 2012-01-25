Компьютерный тренажер для обучения специалистов для строящейся АЭС в Беларуси

Новости Беларуси, Минск. Белорусская атомная электростанция будет под надежной защитой. В Институте энергетических и ядерных исследований «Сосны» показали так называемую систему физической защиты строящейся станции: ее общий периметр и отдельные системы безопасности на каждом уровне. Плюс видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализации.

Здесь, как в школе: все разделено по классам. Вместо учителей – компьютеры, вместо учебников – программы. Виртуальный тренажер переносит на реальную АЭС. И здесь основное внимание – безопасности.

Строящаяся атомная электростанция будет в буквальном смысле под семью замками. Здесь создадут так называемую систему физической защиты плюс отдельные системы безопасности на каждом уровне. Видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализации, а также особая система допуска защитят атомную электростанцию от нежелательных посетителей.

Геннадий Василевич, начальник отдела физической защиты ядерных материалов и установок Института энергетических и ядерных исследований «Сосны»:

Эта система предназначена для защиты от внешнего нарушителя, чтобы ограничить круг лиц, которые будут иметь доступ к ядерным материалам. Существует так называемое правило двух, когда один человек не может открыть одну дверь. Два разных человека получают в разном месте ключи, но они открывают одну дверь.

В основном знакомиться с виртуальной работой реальной станции будут студенты вузов, которые в последствии пополнят кадры АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Трифонов, заведующий лабораторией Института энергетических и ядерных исследований «Сосны»:

Выпускников никто не посадит сразу как оператора. Они должны пройти практику на таких вот тренажерах. Мы намерены использовать их и в учебном процессе, и для проверки тех людей, которые занимаются экспертизой проекта атомной станции.

Саму атомную электростанцию построят на Островецкой площадке в Гродненской области. Сейчас там идут подготовительные работы, строятся автомобильная и железная дороги, создается производственная база. Ожидается, что первый энергоблок запустят уже в 2017 году.

А вот то, что можно назвать сердцем как теории, так и практики – уникальный ядерно-физический комплекс.

Анна Киевицкая, и.о. генерального директора института энергетических и ядерных исследований «Сосны»:

Можно производить электроэнергию, уничтожать долгоживущие отходы и нарабатывать новые изотопы, которые будут использоваться в качестве топлива для следующих поколений ядерно-энергетических установок.

Учитывая, что в Европе таких комплексов больше нет, белорусский привлек внимание ведущих специалистов ядерных центров Швеции, Германии, Испании, Италии, Бельгии, США.

В ближайшее время Беларусь планирует принять участие в создании нового международного центра в области мирной ядерной энергетики. Проект будет реализован под эгидой МАГАТЭ.

Пока же компьютерный тренажер ждет первых специалистов. 220 химиков и физиков-ядерщиков белорусские вузы выпустят уже в этом году.