Будущее глазами молодого поколения белорусов. Какие технические новинки уже скоро можно будет увидеть в продаже?

Новости Беларуси. Каким будет будущее? Вы не задумывались? А некоторые молодые люди уже сделали вклад в завтрашний день!

Дмитрий Гончаров простой школьник из Скиделя, что в Гродненской области. Но его занятие очень непростое: парень проектирует. Из конструктора он создал модель промышленной машины. Говорит, что это полезное изобретение.

Дмитрий Гончаров, юный проектировщик:

Это робот-манипулятор. Такие используются широко в тяжёлой промышленности при переносе каких-то опасных веществ и при добавлении взрывоопасных веществ.

Юный проектировщик занимается моделированием полгода. С чем свяжет в дальнейшем жизнь, пока не решил. Но родители настаивают, чтобы получил профессию проектировщика. Сам Дмитрий говорит, что это просто хобби. Хотя к мнению родных прислушивается, ведь это была их идея – создание такой техники.

Дмитрий Гончаров, юный проектировщик:

Идею мне подсказал папа, после того, как мы выиграли конкурс. Тогда был довольно-таки простой робот. И папа сказал, что нужно что-нибудь более серьёзное.

Одни ребята создают роботов и помогают промышленности. Другие выступают за инновации в творчестве. Вернее, в народном ремесле – гончарстве. Например, 10-классник столичной гимназии № 146 Владислав Якубенко считает, что молодое поколение должно чтить народное творчество. По его словам, без прошлого не бывает будущего.

Владислав Якубенко, юный проектировщик:

Я представляю на этой выставке гончарный круг. Идея гончарного круга – она не нова. Она пришла после того, как по истории мы проходили гончарное ремесло. Мы создали гончарный круг по идее прошлого века.

Владислав признаётся, что мастерил своё устройство из подручных материалов. Всё, что нашли ненужного в кабинете по труду, ушло на гончарный круг. Парень мечтает, что вскоре его изобретением будут пользоваться не только в нашей стране, но и, возможно, за рубежом.

Владислав Якубенко, юный проектировщик:

Я считаю, что данная конструкция вполне может производиться на конвейере для каких-то кружков по художественному ремеслу. Цена этого проекта где-то два с половиной – три миллиона. Но, как будет конвейер, где-то миллиона два. Как вы понимаете, для предприятия это небольшая цена.

Юные белорусские проектировщики совершенствуют и аппараты, которыми пользуется большинство. В наше время разве что у младенца нет мобильного телефона. А у молодёжи встречаются такие телефоны, что сразу сложно и понять: телевизор это или звонящая трубка.

Ученик 56-ой Минской гимназии Глеб Яскевич создал мобильный телефон «малобюджетной версии».

Глеб Яскевич, юный проектировщик:

У нас здесь два телефона на солнечных батареях. Первая модель – она с очень простой схемой. Там солнечная батарея и больше никаких сложностей. Очень простое решение. Но нужен очень большой уровень света.

Парень говорит, что его разработки, скорее, для Африки. Ведь там больше солнца, чем, к примеру, в Беларуси. Но добавляет, что и у нас в стране можно пользоваться такими телефонами. И не нужно будет заботиться про зарядное устройство.

Глеб Яскевич, юный проектировщик:

Идея телефона появилась уже давно. Вообще меня интересует всё, что связано с техникой, телефонами. Я пишу программки под Android. Хотелось сделать простое, доступное устройство, которое стоит дешевле, чем зарядное, которое покупается отдельно.

Может, уже завтра утром у нас появятся современные роботы, инновационные гончарные круги и новейшие мобильные телефоны! Будущее покажет, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.