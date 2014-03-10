У гродненских пограничников появилась мобильная лаборатория, позволяющая в считанные минуты определять радиоактивные грузы

Новости Беларуси. В Гродненской пограничной группе на боевое дежурство заступила мобильная лаборатория. С ее помощью любые ввозимые в Беларусь товары с повышенным радиационным фоном выявляются в считанные минуты. Далее современные технологии позволяют в режиме онлайн передавать информацию в Госпогранкомитет, где принимают решение, как поступать с «фонящим» грузом.

Этот с виду неприметный автомобиль способен стать надежным заслоном для самых опасных грузов. По сути, это целая радиологическая лаборатория, оснащенная по последнему слову техники, основная задача которой – предотвратить незаконное перемещение через границу ядерных и радиоактивных материалов.

Дмитрий Никитенко, начальник мобильной группы радиационной и химической безопасности Гродненской пограничной группы:

Данные приборы предназначены для поиска источников ионизирующего излучения. Также есть прибор 12М3. Так называемые часы-дозиметры, которые предназначены для определения полученной дозовой нагрузки военнослужащими органов пограничной службы в процесс работы.

Кстати, все оборудование лаборатории исключительно белорусского производства. Поисковые приборы, радиоизотопные идентификаторы, спектрометры способны не только выявить источник излучения, но и определить его происхождение. Ведь некоторые медицинские приборы и природные материалы тоже «фонят», но они безопасны для человека.

Дмитрий Никитенко, начальник мобильной группы радиационной и химической безопасности Гродненской пограничной группы:

После сработки прибора радиационного контроля мы проводим идентификацию с целью уточнить, какое происхождение имеет изотоп. В данном случае прибор показывает, что здесь природный Радий 226-й. На основании этого мы выносим заключение, что данное транспортное средство имеет право транзита через нашу республику.

Если же груз представляет опасность, вся информация в режиме реального времени передается в специальный центр Госпогранкомитета в Минске. Здесь специалисты принимают решение о дальнейших действиях.

Татьяна Малькович, инженер лаборатории мобильной группы радиационной и химической безопасности Гродненской пограничной группы:

В режиме онлайн они могут смотреть, просматривать все точки превышения и давать нам соответствующие рекомендации.

В лаборатории есть прибор скрытого слежения за радиационным фоном. Спрятан он в обыкновенном рюкзаке. Применяется в местах массового скопления людей. Кстати, будет актуален при проведении чемпионата мира по хоккею. Специалист вешает его на плечо и в таком виде прогуливается среди людей. В случае возникновения опасности голосовой сигнал поступает прямо в наушник.

Использовать спецавтомобиль можно не только на границе. Также приборы автоматически определяют уровень радиации в любом населенном пункте. Для этого им не нужно даже останавливаться. Достаточно просто двигаться по выбранному маршруту.

Дмитрий Никитенко, начальник мобильной группы радиационной и химической безопасности Гродненской пограничной группы:

Прибор ежеминутно отправляет все данные, показывает координату на местности, где мы двигались, и уровень радиации в каждой точки местности.

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:

В прошлом году было выявлено более 20 случаев превышения радиационного фона на участке Гродненской пограничной группы. В трех случаях грузы были признаны опасными и возвращены в страну отправителя.

Уже в ближайшее время такие мобильные лаборатории будут работать на всех участках госграницы Беларуси, что позволит обезопасить республику от незаконного ввоза радиационных грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.