Новости мира. 29-летний житель Великобритания, Стивен Пауэрс стал первым в истории мировой медицины человеком, которому хирурги полностью восстановили лицо, используя технологию 3D-печати.

Стивен получил тяжёлые травмы в автомобильной аварии. Серьёзные повреждения черепа нельзя было устранить стандартным хирургическим вмешательством. Тогда решили использовать 3D-технологии.

Сначала врачи осуществили трёхмерное сканирование черепа пациента, затем, разработали несколько имплантатов, из которых с помощью компьютера выбрали наиболее подходящий. В результате 8-часовой операции хирургам удалось восстановить симметрию лица Стивена,сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.