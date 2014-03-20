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  • Стивен Пауэрс стал первым в истории мировой медицины человеком, которому хирурги полностью восстановили лицо, используя технологию 3D-печати

Стивен Пауэрс стал первым в истории мировой медицины человеком, которому хирурги полностью восстановили лицо, используя технологию 3D-печати

20 марта 2014 07:55
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Новости мира. 29-летний житель Великобритания, Стивен Пауэрс стал первым в истории мировой медицины человеком, которому хирурги полностью восстановили лицо, используя технологию 3D-печати.

Стивен получил тяжёлые травмы в автомобильной аварии. Серьёзные повреждения черепа нельзя было устранить стандартным хирургическим вмешательством. Тогда решили использовать 3D-технологии.

Сначала врачи осуществили трёхмерное сканирование черепа пациента, затем, разработали несколько имплантатов, из которых с помощью компьютера выбрали наиболее подходящий. В результате 8-часовой операции хирургам удалось восстановить симметрию лица Стивена,сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Устройство для трёхмерной печати было задействовано на всех стадиях операции и подготовки к ней, начиная с планирования всего процесса, и заканчивая изготовлением имплантатов.

# Наука # Утро. Вокруг света

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