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Более 300 внешкольных учреждений образования и около 200 спортивных секций ждут детей в дни каникул

27 октября 2015 10:27
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Новости Беларуси. Научить робота отжиматься и самому смастерить солнечные батареи. Всему этому ребята могут научиться во время школьных каникул. Кружки по моделированию и экологии, спортивные секции и занятия по танцам. Более 300 внешкольных учреждений образования и около 200 спортивных секций предлагают ученикам рецепт нескучного и полезного отдыха.

К тому же сейчас в Министерстве образования прорабатывают и качественное наполнение шестого школьного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Досуг должен быть полезным и интересным. Прежде всего это здоровой образ жизни, занятия физкультурой, спортом. Это, конечно, различные виды творчества. Прежде всего, хочу сказать, не только традиционное художественное, но и техническое творчество.

Сергей Кулаков, заведующий лабораторией робототехники Республиканского центра инноваций и технического творчества:
У нас на занятиях можно научиться 3D-моделированию, программированию, конструированию, механотронике. Вот этого робота сделали дети 14 лет, за три занятии собрали. Сейчас они его программируют.

# Куда отдать ребенка в Минске # Наука # Виктор Якжик

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