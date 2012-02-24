БГУ и японская компания будут разрабатывать лазерные системы для диагностики различных заболеваний

Также будут разрабатываться лазерные системы для исследований в области нано- и биотехнологий. Договор стороны подписали в Минске.

В итоге наши медцентры смогут приобрести разработки мирового уровня. Стоят они немало, однако созданные совместно белорусами и японцами будут на порядок дешевле.

Помимо научных исследований стороны договорились обучать специалистов. Начало этому направлению уже положено. Недавно на базе главного вуза страны открылся учебно-научный центр по наноматериалам и технологиям, который посетили японские партнеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.