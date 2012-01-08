Белорусский физик получил золотую медаль Гровера

Разработки Леонарда Васильева — основателя отечественной школы в области тепловых труб — признали лучшими в мире.

То, что создает он, сейчас в каждом домашнем компьютере и почти в каждом космическом аппарате. В лаборатории Леонарда Васильева законы физики работают по законам рынка.

Леонард Васильев, заведующий лабораторией пористых сред института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси:

У нас есть свое лицо, свое оригинальное направление, которого нет в других странах. Благодаря этому в мире нас знают.

Тепловые насосы белорусского производства, к примеру, заинтересовали арабских шейхов. Там, где средняя температура в году за 30 — без кондиционера не обойтись. Чтобы там они чувствовали себя комфортно, профессор Васильев работает здесь.

Александр Журавлев, старший научный сотрудник лаборатории:

Человек вообще по природе любознателен, поэтому ему интересно всегда узнавать что-то новое. А если его усилия получают какое-то признание, естественно, это является стимулом. Разработки Леонарда Леонидовича и коллектива, который он возглавляет, известны и за пределами Беларуси, и за пределами стран СНГ.

При этом разработки Леонарда Леонидовича могут не только зарабатывать, но и экономить миллионы. С середины 90-х крупнейшие белорусские предприятия начали обзаводиться импортными системами охлаждения. Их рыночная стоимость — десятки тысяч долларов. Белорусский аналог может быть втрое дешевле.

Леонард Васильев, заведующий лабораторией пористых сред института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси:

Вместо того, чтобы покупать импортное холодильное оборудование, мы могли бы совместно с белорусской промышленностью, может быть, и частными фирмами, освоить выпуск отечественных.

Принцип действия теплотрубки чаще всего знают лишь те, кто ее производит. Но без нее любой энергоемкий процесс на земле, а тем более в космосе, где ресурсы и так ограничены, был бы невозможен. Система охлаждения на советской, а позже российской орбитальной станции «Мир» — тоже разработка лаборатории Васильева.

Леонард Васильев, заведующий лабораторией пористых сред института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси:

Такого рода тепловые трубы сейчас используются в 90% спутников. Они дают возможность снять то тепло, которое выделяется электронным оборудованием, передать и сбросить излучением в космос.

Основателя белорусской школы теплопроводности, Леонарда Васильева награждали и как советского ученого-реформатора, и как белорусского физика-рекоструктора. Теперь вот признали как международного инноватора. Золотая медаль Джорджа Гровера — сегодня одна из самых авторитетных в научной среде. Правда, получит ее белорусский лауреат только в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.