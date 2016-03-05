Англичане - изобретатели колеса, авария Гугломобиля и генномодифицированный табак

Дайджест «Частей света»: на сей раз в нем представлены Европа, Северная Америка и острова Карибского моря.

Англичане становятся изобретателями колеса

Англичане сделали первый шаг к тому, чтобы отнять право цивилизационного первородства у таджиков с украинцами. Каждая национальная археологическая школа имеет своей задачей, пусть вслух непроговариваемой, найти свое собственное, максимально и исключительно древнее колесо.

Тут вопрос стоит ребром: кто из народов более матери-истории ценен? Кто сделал максимальный вклад в сокровищницу человеческой культуры и теперь может почивать лаврах? И, если повезет, глядишь, жить за счет авторских отчислений?

Дело в том, что в истории человечества было несколько революций — одна из них, неолитическая, была отмечена переходом от кочевого образа жизни к оседлому.

Колесо появилось приблизительно в ту эпоху: оседлая жизнь требует, чтобы гора шла к Магомету, то есть — тяжести приходится возить черте откуда к людскому жилищу. Без повозок, катков и прочего инструмента не было бы дольменов, пирамид и прочих мегалитов.

Пока состав лидеров в охоте на колесный копирайт таков: румыны с пятью с половиной тысячелетним опытом гужевания; словенцы с колесом, которому 5 тысяч триста лет; украинцы с пятитысячелетним.

Таджики идут вне конкурса, поскольку полагают себя чистокровными индоевропейцами и собственноличными изобретателями колеса: в неолитических Яссах жили точно не румыны, а в древнем Триполье — не украинцы. И вот за фаворитами поскакала, прихрамывая, черная британская лошадка:

Марк Найт, археолог, Кембриджский университета:

Целиком сохранившееся колесо—исключительная редкость! Это—первое и самое древнее в Соединенном Королевстве. Прежде только фрагменты находили. А теперь мы работаем вровень с европейскими коллегами—контекст возникает общий.

Британскому колесу лишь 3 с небольшим тысячи лет, но дорогу осилит идущий. Самодовольный англосаксонский гений забил баки и сумрачному германскому, и необузданному скифскому: 20-й век стал на излете веком Британской империи и ее заокеанских филиалов и ветвей.

Ученые в соответствующем ключе пока переписывают историю последнего столетия—Второй мировой там, Холодной войны. Но вот доходят понемногу руки: скоро как живой предстанет перед нами неолитический Джон Буль в цилиндре из бизоньей шкуры, с сигарой древесной коры и с занозистым колесом в руках.

Гугломобиль попал в первое ДТП

Эта маленькая авария станет сокрушительной катастрофой для всего человечества. Этот протокол составлен калифорнийским ГАИ: «Дорожное происшествие с участием самоуправляемого транспортного средства случилось 29 февраля 2016 г». Уже через пару лет гугловский машины с автопилотами должны были заполонить дороги — впрочем, большая часть автоконцернов реализует похожие проекты. Но «Гугл» идет с опережением: кстати, самое время придумать имя этой автономной мототелеге — может, какой-нибудь «само-мобиль»?

Главным достоинством этого прибора должна была стать безаварийность: навигатор и видеорегистраторы при устойчивом интернет-коннекте с сервером корпорации позволял будто бы полностью исключить любой риск, который создает участие в вождении несовершенного и мятущегося существа по имени «человек».

На дороги Калифорнии само-мобили выпустили под честное слово корпоративных инженеров, которые гарантировали—система абсолютно надежна. И вот — гугломобиль въехал в городской автобус.

Теперь светлый час, когда компьютер станет водителем, а человеку водить запретят отодвигается на неопределенный срок. Дело в том, что кибер-бомбила должен был иметь многолетний безаварийный стаж: у корпорации же получилось, в итоге, гугло-шахид-такси. Такая вот трагическая загогулина вышла.

Генномодифицированный табак

Благородная сигара, скатанная на загорелом бедре мулатки, становится преданьем старины. Мулатки на Кубе, конечно, еще не скоро переведутся, а вот табак приобретает генномодифицированность.

Остров серьезно страдал от засух в последние 3-4 года и на урожаях это сказалось самым трагическим образом. А торговля сигарами — немаловажная статья экспорта страны, причем, даже в эпоху глобального кризиса не подвергшаяся угнетению. Хотя может из-за кризиса сигарный промысел и цветет: никотин хоть и ядовит, а нервы врачует.

В общем, теперь дефицит табачного листа будет компенсирован листом с подправленными генами.

Леопольдо Синтра, вице-президент «HABANOS S.A»:

У нас побывало 150 тысяч американцев в прошлом году. Это не очень повлияло на наши продажи, но теперь американцев будет больше: новые табачные семена — это ответ на вызов времени!

Куба прежде именно этим и брала — тем, что в ней всё было с тропической ленцой и со следами благородного увядания. А генномодифицированные сигары — это только в комплект с гамбургерами и прочим джанк-фудом.

Тем проще, впрочем, будет зависимым бросить — ведь избавляешься теперь от просто дурной привычки, привычки, из благородной традиции полностью исторгнутой. Такую «Коибу» ни Фидель, ни Че в бою крошить зубами ни за что не стали бы.