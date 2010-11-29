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Александр Лукашенко: Разработки молодых белорусских ученых нужно более активно продвигать на экспорт

29 ноября 2010 20:01
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29 ноября Президент Беларуси посетил выставку изобретений, которую развернули в Национальной библиотеке. Среди многих научных проектов здесь были представлены машина на магнитной подушке, робот-сторож и прибор для быстрой диагностики рака, позволяющий всего за три минуты определить заболевание.

Каждый пятый ученый в стране – это молодой человек до 35 лет. На форуме представлены их самые интересные разработки. Причем 17 из них – ноу-хау для Беларуси, а семь – и для всего остального мира.

Спектр этих разработок самый широкий – от прикладной науки до медицины, образования, промышленности, военного дела, МЧС. Авторские работы в центре внимания и главы государства. Ученым, в свою очередь, приятно, что государство их не забывает. Александру Лукашенко они подарили «Ленту Мебиуса» – символ бесконечности познания.

Беседа Президента с молодыми учеными, это в каком-то смысле, продолжение работы по формированию философии инновационного развития. В стране есть программа, на которую потратили за несколько лет немалые деньги. В этом году выполнено 715 инновационных проектов, 200 введены в эксплуатацию, создано 31 новое производство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Перспективных разработок еще больше.

Ожидаемая прибыль к концу декабря – 1 млрд 700 млн долларов. Это реальность. И это в три раза больше, чем в прошлом году. Но Президента больше интересуют проблемы, о них и разговор. Например, о КПД ученых мужей.

Отечественных разработок с нуля – сотни. На выставке представлены самые интересные. В области борьбы с онкологией мы создаем современные приборы. Например, по так называемому «ощупыванию клеток». Это когда за пять минут можно диагностировать злокачественную опухоль. Или аппарат и 3D-очки для исследования белка. Он поможет составлять индивидуальные программы лечения.

Сергей Усанов, академик-секретарь отделения химии и наук по земле НАН Беларуси:
Молекулы ничтожны. Теперь можно представить в объеме и увидеть, каким образом лекарственное средство располагается внутри этой молекулы.

Речь о том, чтобы побыстрее и с максимальным эффектом внедрять самые лучшие образцы в производство. Пока что с этим не все гладко, но есть и удачные примеры.

Интерес главы государства понятен. В Беларуси есть программа инновационного развития, активно создается нормативно-правовая база для рывка вперед по высоким технологиям. Созданы механизмы финансирования таких проектов и внедрения на предприятиях. И здесь на выставке становится ясно, что и эти самые изобретения супер-класса тоже есть.

Теперь предстоит самое трудное. Победить низкую инновационную культуру на предприятиях. Проблема перекочевала нам от советской экономики. Директора ничего не хотят внедрять сами, а зачастую ждут команды сверху.

С другой стороны, конечно, не дело научных сотрудников заниматься продвижением собственных проектов. Необходим заинтересованный посредник, который бы соединил директоров предприятий и создавших перспективную разработку ученых.

Речь о венчурных компаниях. Эта ниша в Беларуси почти не освоена. Между тем, в мире это хороший бизнес – вкладывать деньги на технологиях будущего выгодно. Тогда появится и система страхования рисков в этой сфере, а может даже и конкуренция между вузами.

Отдельный павильон отведен под разработки минобороны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Три малогабаритных звукометрических комплекса заменяют целый взвод артиллерийской разведки. А беспилотник по себестоимости в 2-3 раза ниже иностранных аналогов.

Александр Лукашенко:
Хотелось бы, чтобы были действительно молодежные разработки, чтобы молодые участвовали в этом. А может быть, чисто молодые коллективы.
Я думаю, что 130 разработок – это небольшой процент, который мы имеем в стране. Все это должно реализовываться. Если мы действительно считаем, что этой разработке быть, что она нужна нашей стране. Что она перспективна и экспортооориентирована. Для нас это важно.
Поэтому не должно быть рассуждений, типа «мы сделали, а наша экономика не востребует эти достижения».

В следующей пятилетке инновации – это одно из главных направлений развития страны. База для качественно рывка, похоже, есть. Есть и умы. И это молодые умы, которые уже сегодня выдают перспективные научные разработки.

Потенциал этого направления огромен. Теперь надо все это суметь реализовать не только с наибольшей выгодой, но и в сжатые сроки. Как в свое время Беларусь продвинулась в трансплантологии, информационных технологиях, возрождении села и промышленности.

Александру Лукашенко вручили «Ленту Мебиуса»

Александру Лукашенко вручили «Ленту Мебиуса»

Александр Лукашенко посетил выставку изобретений

Александр Лукашенко посетил выставку изобретений

Александр Лукашенко посетил выставку изобретений

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# Hi-Tech # Лукашенко # Выставки # Наука

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