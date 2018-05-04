«Техно». Канадцы создали стиральную машину, которой не нужно электричество

Французский стартап Oledcomm показал широкой публике настольную лампу, которая может раздавать Интернет по технологии Li-Fi – световых волн. В качестве источника используется массив светодиодов, свет от которого кодирует и передает данные посредством амплитудной модуляции.

Для подключения сети используется USB-приемник, устанавливаемый в устройство, на котором нужен доступ в Интернет. Объект с подключенным датчиком остаётся в сети до тех пор, пока находится в радиусе освещения лампы. Преимущество Li-Fi заключается в безопасности – злоумышленники не смогут подключиться к вашему беспроводному каналу, находясь вне зоны световых волн.

Новый робот-пожарный успешно прошёл первые испытания. WALK-MAN весит сто два килограмма при росте сто восемьдесят пять сантиметров. Каждая конечность железного помощника способна поднимать тяжести массой до десяти килограммов. Выглядит робот неуклюжим, но на деле прекрасно сохраняет равновесие, шагая по мусору и обломкам на пожарище. Он может проходить через узкие коридоры и двери, разбирать несложные завалы, прокладывать себе путь и использовать базовые инструменты пожарных. На местности машина ориентируется при помощи лазерного 3D-сканера и передает данные с видеокамер оператору. Автономность работы WALK-MAN составляет 2 часа. Своего интеллекта у робота нет.

Канадцы подарили миру стиральную машину Drumi, которой не нужно электричество. Приводится в действие чудо техники с помощью ножной педали. Новинка рассчитана на стирку около двух с половиной килограммов не сильно загрязнённой одежды на пикнике или даче. Технология стирки до безобразия проста. После загрузки белья в барабан следует залить воду, добавить моющее средство, закрыть крышку, и можно приступать к стирке. Барабан вращается по мере нажатия на педаль.

Второе поколение смарт-очков Snapchat Spectacles получило водонепроницаемость и поддержку фото. Обновлённая модель может снимать фото, видео с возможностью беспроводного подключения к смартфону, обладает гидроизоляцией и имеет более изысканный дизайн.