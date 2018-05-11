Российский биолог в Минске открывает выставку «Брачное поведение животных в дикой природе»

Медовый месяц у бобров? Платонические отношения у енотовидных собак? Недопонимания в семейной жизни белых аистов? Кто бы мог подумать, но отношения в животном мире могут быть не менее захватывающими и запутанными, чем сюжеты сериалов! Именно таким интересным моментам в жизни животных и посвящена выставка «Брачное поведение животных в дикой природе», которая открывается сегодня в Минске.