Российский биолог в Минске открывает выставку «Брачное поведение животных в дикой природе»
Медовый месяц у бобров? Платонические отношения у енотовидных собак? Недопонимания в семейной жизни белых аистов? Кто бы мог подумать, но отношения в животном мире могут быть не менее захватывающими и запутанными, чем сюжеты сериалов! Именно таким интересным моментам в жизни животных и посвящена выставка «Брачное поведение животных в дикой природе», которая открывается сегодня в Минске.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – российский биолог, руководитель проекта «Новый зоологический музей», автор цикла видеофильмов о брачном поведении животных, художник-таксидермист, кандидат биологических наук – Павел Глазков.
Какая задача и философия выставки «Брачное поведение животных в дикой природе»? Какое возрастное ограничение выставки?
Узнаете, посмотрев видеоматериал.