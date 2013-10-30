«Звездный ринг» за 26 октября 2013 года: ВИА «Your Gurt» против «Vip Jazz Андрея Славинского»

Время объявить очередной сбор всех болельщиков за чистоту отечественной музыки! Которую неделю саамы лучшие или самые худшие - это покажет время - кавер-бэнды бьются за место под солнцем на шоу телеканала СТВ «Звездный ринг»!

Сегодня на сцену, как и всегда, поднимутся два коллектива: ВИА «Your Gurt» (воспринимает свое существование как шутку) и «Vip Jazz», детище Андрея Славинского.

А судьи кто? Критиковать или хвалить, подкалывать или давать советы участникам сегодня будут: продюсер и композитор Максим Алейников, певец и шоумен Сергей Лапковский, шоумен Дядя Ваня.

ВИА «Йогурт». Стиль троллей дает им несомненное преимущество перед соперниками. Не верьте их мягкости и улыбкам - это лишь маскировка, за которой скрываются упорство и яростное стремление к победе. По дороге к успеху эти парни успели потерять рояль, но приобрести новых поклонников. Они знают, как заставить зрителей скандировать их имена. Они готовы к бою!

«Vip Jazz Андрея Славинского». Когда музыкальный проект создает продюсер, начинается истинный джаз. Больше, чем творческая лаборатория, шире чем сообщество профессионалов, всегда живьем, всегда с инструментами в руках. Блестяще, свежо, наперекор обстоятельствам, на перевес соперникам прямиком к победе!