Государственный камерный хор Республики Беларусь празднует 25 лет со дня основания

Новости Беларуси. Юбилей под музыку Верди. Круглую дату – 25 лет со дня основания - Государственный камерный хор Республики Беларусь празднует с международным размахом.

Концерт ко дню рождения собрал 26 октября на одной сцене два коллектива из двух стран. На юбилей приехал государственный хор «Вильнюс», с которым у белорусских артистов давний творческий союз. Слияние музыкальных культур Беларуси и Литвы – подарок и исполнителям, и зрителям. К тому же, само произведение великого Верди — уникально, оно достаточно сложное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повилас Гилис, художественный руководитель государственного хора «Вильнюс» (Литва):

Это эмоциональное произведение, очень экспрессивное, как вся музыка Верди, которая требует хороших голосов, хорошего ансамбля. А его четвертая часть требует еще двойного хора.