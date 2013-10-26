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Государственный камерный хор Республики Беларусь празднует 25 лет со дня основания

26 октября 2013 14:06
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Новости Беларуси. Юбилей под музыку Верди. Круглую дату – 25 лет со дня основания - Государственный камерный хор Республики Беларусь празднует с международным размахом.

Концерт ко дню рождения собрал 26 октября на одной сцене два коллектива из двух стран. На юбилей приехал государственный хор «Вильнюс», с которым у белорусских артистов давний творческий союз. Слияние музыкальных культур Беларуси и Литвы – подарок и исполнителям, и зрителям.  К тому же, само произведение  великого Верди — уникально, оно достаточно сложное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повилас Гилис, художественный руководитель государственного хора «Вильнюс» (Литва):
Это эмоциональное произведение, очень экспрессивное, как вся музыка Верди, которая требует хороших голосов, хорошего ансамбля. А его четвертая часть требует еще двойного хора.

# Музыка # Музыка # Повилас Гилис

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