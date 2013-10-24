Кумира подростков Рому Жёлудя избили в Москве. Парень в реанимации

Новости России. Популярный в России видеоблогер 17-летний Рома Жёлудь находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом накануне на своей странице «ВКонтакте» сообщила его мама.

Согласно информации, распространённой родственниками Игната Керимова (настоящее имя Ромы Жёлудя), его избили в одном из торговых центров Москвы.

Сегодня днём в Интернете появились фото и видео избитого Ромы Жёлудя. Судя по снимкам, молодой человек сильно пострадал: у него сломан нос, разбита губа, под глазами синяки и кровоподтёки. На видео Рома Жёлудь произносит едиснтвуенную фразу: «Я жив, я справлюсь».

В российском сегменте Twitter бешенными темпами набирает популярность хештег #РомаЖиви. Тысячи поклонников желают своему кумиру скорейшего выздоровления.

Тем временем в полиции, информацию о нападении на молодого человека не подтверждают. В правоохранительных органах заявили, что данных о драке в торговом центре, где якобы пострадал Рома Жёлудь, нет.

Кумира подростков – Рому Жёлудя – часто сравнивают с американским певцом Джастином Бибером. В прошлом году молодой человек презентовал собственную марку одежды. Кроме того, Роман – востребованный в России певец и телеведущий.

Что же нужно для того, чтобы стать телезвездой – смотрите видео.