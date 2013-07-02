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2 июля Диана Гурцкая отмечает 35-летие, Александр Лукашенко поздравил артистку с праздником

02 июля 2013 09:06
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Новости Беларуси. Замечательная артистка и добрый друг Беларуси, чьё искусство ещё сильнее сближает наши народы. Диана Гурцкая отмечает 35-летний юбилей. С праздником заслуженную артистку России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Диана воспитывалась в интернате для слепых детей, куда её отдали родители, чтобы она смогла получить полноценное образование. Благодаря своему настойчивому характеру, восьмилетней девочке удалось убедить преподавателей музыкальной школы, что она сможет научиться игре на фортепьяно.

Диана покорила широкую публику на фестивале «Ялта-Москва-Транзит» в 1995 году, где ей присудили специальный приз жюри. Её проникновенное пение очень понравилось мэтру российской эстрады Игорю Николаеву, написавшему впоследствии для Дианы песню «Ты здесь», которая стала её визитной карточкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Праздничные даты # Музыка

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