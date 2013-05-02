Прямой эфир

«Звездный ринг» за 13 апреля 2013: Осиповичи против Лиды

02 мая 2013 15:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый шанс для начинающих артистов – это испытание «Звездным рингом», и здесь проявить себя гораздо больше возможностей, потому что впереди 5 раундов и 4 композиции, которые ребята исполнят на «Звездном ринге».

Осиповичи  представляет Ксения Кубина. Дорогу в белорусский шоу-бизнес ей изящно указала Искуи Абалян, отобрав ее на кастинге проекта «Поющие города».

В городе Лида участников проекта «Поющие города» отбирали те, кто сами недавно зависели от голосования – группа «Litesound», которая представляла Беларусь на «Евровидении». В итоге, сегодня на «Звездном ринге» - сразу 5 участников из славного города Лида.

Ксения против целого коллектива! Такая диспропорция допустима только на «Звездном ринге».

# Белорусская музыка # Музыка # Ксения Кубина # Искуи Абалян

Другие новости рубрики

Все новости
Патрисия Каас рассказала, почему посвятила турне Эдит Пиаф, и поделилась секретами французского шарма
02 мая 2013 09:28

Патрисия Каас рассказала, почему посвятила турне Эдит Пиаф, и поделилась секретами французского шарма

В Витебском районе создали уникальный детский оркестр из 13 гитаристов
01 мая 2013 16:00

В Витебском районе создали уникальный детский оркестр из 13 гитаристов

«Звездный ринг» за 6 апреля 2013 Жлобин против Речицы
29 апреля 2013 13:02

«Звездный ринг» за 6 апреля 2013 Жлобин против Речицы