«Звездный ринг» за 13 апреля 2013: Осиповичи против Лиды

Новый шанс для начинающих артистов – это испытание «Звездным рингом», и здесь проявить себя гораздо больше возможностей, потому что впереди 5 раундов и 4 композиции, которые ребята исполнят на «Звездном ринге».

Осиповичи представляет Ксения Кубина. Дорогу в белорусский шоу-бизнес ей изящно указала Искуи Абалян, отобрав ее на кастинге проекта «Поющие города».

В городе Лида участников проекта «Поющие города» отбирали те, кто сами недавно зависели от голосования – группа «Litesound», которая представляла Беларусь на «Евровидении». В итоге, сегодня на «Звездном ринге» - сразу 5 участников из славного города Лида.

Ксения против целого коллектива! Такая диспропорция допустима только на «Звездном ринге».