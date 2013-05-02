Патрисия Каас рассказала, почему посвятила турне Эдит Пиаф, и поделилась секретами французского шарма

Патрисия Каас даст в Минске единственный концерт в рамках мирового турне. Выступление посвящено памяти Эдит Пиаф. Знаменитая француженка побеседовала с ведущими программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Патрисия, это утро для вас обычное или в нем есть что-то особенное?

Патрисия Каас, певица, актриса:

Я просыпаюсь без будильника, поэтому это может произойти как рано, так и поздно. Я обязательно здороваюсь с моей собакой, которая спит в моей кровати. Затем я спокойно завтракаю.

Патрисия, у вас безумный гастрольный график, постоянные перелеты. Откуда берете энергию? Вы когда-нибудь устаете?

Патрисия Каас:

Иногда я устаю. Но я это умело скрываю! Во время турне я очень устаю, но самое главное - хорошо высыпаться. Я очень слежу за распорядком дня. Поздно не задерживаюсь нигде, потому что знаю, что завтра меня ждет публика. Я не смогу ей сказать: извините, я устала! И я пью витамины!

Патрисия, я дважды была на ваших концертах. Однажды видела, как в разгар выступления начала между собой ругаться пара. Девушка говорит мужчине: ты не просто слушаешь Патрисию, ты смотришь на нее как на женщину, выбирай - или я, или она! И девушка, увы, ушла с концерта. Вы в одном из интервью сказали, что ваш главный любовник - публика. Как вы относитесь к ситуациям, когда прямо на вашем концерте разыгрываются такие драмы?

Патрисия Каас:

Я не знала об этом. Говорю точно - у меня ничего нет с этим мужчиной! На самом деле, я считаю, что это очень глупая ситуация. Потому что мои песни для того, чтобы люди любили друг друга, а не ссорились. И если все же этот мужчина смотрел на меня как на женщину, значит он не по-настоящему любил свою женщину. Тем не менее, у нас всех есть глаза, чтобы смотреть и наслаждаться.

Поделитесь с нашими женщинами секретами французского шарма?

Патрисия Каас:

Вообще, белорусские женщины итак очень красивы! У каждой женщины есть шарм, главное его отыскать. Еще главное - уверенно себя чувствовать такой, какая ты есть на самом деле. И, конечно же, нужно поблагодарить своих родителей. И еще важны физические упражнения. Я много танцую, активно занимаюсь спортом.

Ваш гастрольный тур посвящен великой Эдит Пиаф. Скажите, пожалуйста, трудно ли исполнять ее песни?

Патрисия Каас:

В первую очередь, я посвятила гастроли Эдит Пиаф потому, что в этом году исполняется 50 лет со дня ее смерти. Это была великая женщина, икона французской эстрады, которая вкладывала много эмоций в свои песни, в свое творчество. Мне нравится ее манера исполнения, она поет, как будто говорит. К тому же, ее жизнь вдохновила меня на создание театрализованного представления этих песен. Она была верующей, она страдала, радовалась. Будет показана жизнь в 1930-1950 годы, а также современный колорит.

Патрисия, принято считать, что французская женщина - икона стиля в одежде. Скажите, пожалуйста, в вашем гардеробе есть какой-то пунктик, который особенно вас отличает и без которого вы не можете обойтись?

Патрисия Каас:

В основном я предпочитаю кэжуа-шик. Но главное, чтобы присутствовала фантазия. Когда я в турне и делаю покупки, то предпочитаю удобные штаны и удобную большую обувь, а также джинсы.

Нам известно, что вы прибыли к нам со своей любимой собакой Текилой. Она уже привыкла к таким перелетам?

Патрисия Каас:

К счастью, она переносит полеты хорошо. Потому что моя жизнь - путешествия! В данный момент она отдыхает. Текила всегда со мной.

Патрисия, а какие радости, кроме работы ,у вас в жизни есть?

Патрисия Каас:

Это может быть улыбка, поцелуй, объятия... кто-нибудь из членов моей семьи! Или просто человек, который спит со мной рядом. Для меня самый главный момент - это время с дорогими мне людьми.

Одним из ваших популярных хитов является дуэт с российской группой Уматурман. Нет ли у вас в планах спеть с каким-нибудь белорусским исполнителем или группой?

Патрисия Каас:

Никогда не говори никогда. Очень часто бывает, что люди встречаются случайно и происходят незапланированные вещи. У группы Умытурман была очень интересная песня, она мне понравилась и мы решили спеть ее вместе.

С одной стороны, музыка во Франции развивается хорошо. А с другой стороны - ваша музыка замкнута в нашем понимании. Как сейчас развивается современная французская музыкальная индустрия?

Патрисия Каас:

За границей очень популярны электронные песни французских исполнителей, которые поют на английском. Поэтому многие не знают, что это именно французские исполнители.