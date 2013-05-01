В Витебском районе создали уникальный детский оркестр из 13 гитаристов

Новости Беларуси. В Витебском районе создали уникальный детский оркестр, который состоит только из гитаристов. Из скромного трио он вырос в большой коллектив, который завоевал большую популярность. Заниматься в Бабиничскую детскую школу искусств приезжают ребята не только из разных деревень, но и самого Витебска.

Коля Николаев, как и многие мальчики, любит играть в футбол. Но играть на гитаре ему нравится больше. В свои 11 он уже точно знает, что станет музыкантом.

Николай Николаев:

У меня и отец играет, и брат, и дядя играет. И вся почти семья играет на гитаре.

Из маленького трио буквально год назад родился настоящий оркестр. Собрать на одной сцене сразу 13 гитар, скорее, под силу музыкальному училищу, но не сельской школе искусств. Да и создать коллектив исключительно из гитаристов – идея очень смелая. Поначалу было сложновато, но сейчас юные дарования исполняют на 6-струнной и классику, и современные мелодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти занятия ребята приезжают из разных деревень и даже из Витебска, где музыкальных школ много. Но играть в гитарном оркестре можно только в Бабиничской школе искусств. Такой коллектив найти сложно. Поэтому юных виртуозов не останавливает ни дождь, ни снег, ни расстояния.

Юлия Шилина:

На автобусах несколько раз добирались, на остановках стояли зимой. Тем не менее, ребенку очень нравится. Мы за нее очень рады, потому что, действительно, результат виден.

На районном конкурсе оркестр остановился всего в одном шаге от победы. «Серебро» вдохновило ребят на новые свершения. В 2014 году оркестр выступит с большим сольным концертом. Музыкальный ансамбль разбавит еще мандолина и гавайская гитара.