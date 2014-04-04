Евровидение-2014. Бородатая Кончита зовет белорусского певца ТЕО на свидание в Амстердаме

Новости Беларуси. Представитель Австрии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014» известный как Кончита Вурст, пожалуй, самая обсуждаемая персона предстоящего музыкального форума.

Из-за участия 25-летней бородатой певицы в «Евровидении» зрители многих стран грозятся отказаться от просмотра конкурса.

Недовольные собирают подписи на международном сайте интернет-петиций.

Тем не менее, по данным международных букмекерских контор Кончита входит в десятку фаворитов «Евровидения». Напомним, конкурс пройдет в Копенгагене в мае.

А пока Кончита Вурст набирает популярность: участвует в телевизионных шоу, снимается в откровенных фотосессиях для модных журналов, раздает интервью различным СМИ.

Более того, артист(ка) претендует на звание самой красивой девушки предстоящего «Евровидения».

В интернет-конкурсе Eurovision’s Next Top Model – 2014 принимают участие 25 участниц. Всего на конкурсе в этом году выступят представители из 37 стран.

Ожидается, что завтра, 5 апреля, в Амстердаме Кончита примет участие в большой вечеринке, посвященной «Евровидению».

Вурст намерена познакомиться с ТЕО, представителем Беларуси на конкурсе.

Судя по отзывам, певице пришелся по вкусу белорусский Cheesecake (название композиции, которую белорус споет на «Евровидении» в Дании) в исполнении ТЕО.

Кончита Вурст, представитель Австрии на «Евровидении-2014»:

Дорогой, я насладилась твоей песней и ты такой хорошенький, мы обязательно должны выпить с тобой пивка в Копенгагене! Это на самом деле здоровская песня!

Так называемая пре-пати «Евровидения» стала уже традиционной.

Ежегодно, примерно за месяц до старта самого рейтингового музыкального конкурса, в Амстердам съезжаются участники из разных стран для того, чтобы познакомиться и уже показать кто на что способен.

ТЕО, представитель Беларуси на «Евровидении-2014» («Комсомольской правде»):

Приятно, что Кончита оценила мою композицию, мне ее песня тоже нравится. Я буду рад встретиться с ней 5 апреля на препати в Амстердаме, посвященной Евровидению. Надеюсь, там мы сможем лично познакомиться и пообщаться. Может, и пивка выпить!

О чем поет Кончита в своей евровизийной композиции? И почему мировую общественность смутил клип австрийской участницы? Смотрите видео.