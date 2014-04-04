Евровидение-2014. Алена Ланская объявит баллы от Беларуси

Новости Беларуси. Певица Алена Ланская объявит баллы от Беларуси в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2014». Финал конкурса состоится 10 мая 2014 года в Дании.

Напомним, в нашей стране стало уже доброй традицией назначать на эту почетную роль персон медийных: спортсменов, артистов, телеведущих. Певец Дмитрий Колдун, певица и спортсменка Ольга Барабанщикова, фристайлист Алексей Гришин, певица Корриана.

В прошлом году, например, баллы от Беларуси звучали из уст легендарной спортсменки, биатлонистки Дарьи Домрачевой.

Елена Зуева, пресс-атташе продюсерского центра «Спамаш», подопечной которого является Ланская:

В этом году почетная роль объявить баллы от Беларуси досталась певице Алены Ланской.

Напомним, Алена Ланская представила Беларусь на «Евровидении-2013» в Швеции. Девушка заняла 16-е место в финале престижного конкурса.

За год в ее карьере многое изменилось: Алена выпустила англоязычный альбом Solayoh, удивила новым клипом – смотрите видео, стала ведущей популярного проекта.

Артистка продолжает принимать активное участие в различных концертах и телевизионных проектах.

И вот уже несколько месяцев кряду готовится к большому сольному концерту. Подробностей команда Ланской пока не раскрывает, однако известно, что сольник пройдет в Минске, в конце мая.

Беларусь на международном конкурсе «Евровидение-2014» представит певец ТЕО с композицией Cheesecake. Он выступит во втором полуфинале.