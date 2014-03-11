Новости России. 39-летняя Жанна Фриске идет на поправку. Певица уже прошла первый курс химиотерапии в ведущем онкоцентре в Нью-Йорке. Сейчас в Америке, вместе с Жанной находится ее мама и сынишка Платон.

Владимир Борисович, отец Жанны Фриске (в интервью российскому телеканалу):

Голос у нее бодрый. Говорит, что чувствует себя гораздо лучше. Единственное, спать хочется все время.

Напомним, полтора месяца назад телеведущий Дмитрий Шепелев, гражданский муж Жанны Фриске в интервью российскому телеканалу впервые рассказал о страшном диагнозе певицы. В тот же день центральный российский телеканал совместно с «Русфондом» объявил акцию помощи Фриске. И буквально за несколько дней на ее лечение было собрано более 67 миллионов рублей.

Лев Амбиндер, президент благотворительного фонда «Русфонд»(в интервью российскому телеканалу):

Оплачен счет уже в одной клинике, где она сейчас. Будет оплачен долг, который возник в клинике в Майами. После этого остается 60 с небольшим хвостиком миллионов рублей. Из них мы решили, что 30 миллионов мы оставляем на продолжение лечения Жанны. Никто же не знает, сколько еще потребуется, а 30 миллионов с небольшим мы отдаем восьми ребятишкам.

Это значит, что восемь семей, в которых дети больны раком, получат весомую материальную помощь на лечение.

Как только подруга Жанны, Ольга Орлова узнала о болезни, она экстренно вылетела в Америку. Чтобы поддержать и быть рядом с родным человеком в такое сложное время.

Ольга Орлова, подруга Жанны Фриске (в интервью российскому телеканалу):

Сейчас все очень неплохо. Следуем предписанием врачей. И мы в процессе. Каждый день мы возим Жанну на процедуры. И не только на процедуры. А и на прогулку. И даже в ресторан. Мы ведем очень светский образ жизни.

Сама Жанна уверена, что болезнь дана ей не в качестве наказания, а в качестве испытания. Она планирует окончательно выздороветь и родить еще детей.

Жанна Фриске:

Спасибо! Невозможно было представить, что в такой непростой для меня и моей семьи момент сотни тысяч людей отзовутся и поддержат меня словами, молитвами и деньгами. Я благодарю вас всех за внимание и заботу. Это придает сил. Спасибо за человечность. За то, что в России так много отзывчивых, милосердных, неравнодушных людей. Здоровья. Спокойствия. Надежды. Храни вас Бог.

Болезнь певицы обнаружилась неожиданно – спустя два месяца после родов. До этого, находясь на седьмом месяце беременности, Жанна Фриске в Майами жаловалась только на аллергию и усталость. Что пришлось пережить певице и ее семье, когда они узнали о страшном диагнозе. Подробнее читайте здесь.

