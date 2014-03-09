Солистка Большого театра оперы и балета Беларуси: Материальная составляющая в опере очень важна, это дорогое искусство

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, да и просто красавица Оксана Волкова.

Евгений Горин:

Оксана, здравствуйте.

Оксана Волкова:

Здравствуйте.

Евгений Горин:

Прежде всего, вопрос, понятно, обусловлен датой. Что для Вас самый лучший подарок к 8 Марта?

Оксана Волкова:

Для меня самый лучший подарок – когда я нахожусь дома. В этот день я стараюсь не брать никакую работу, не откликаюсь ни на какие предложения. Просто побыть дома со своей семьей, со своими детьми, сделать какой-то завтрак, собрать из-под палки всех дома, за столом и побыть вместе.

Евгений Горин:

Особенно старшее поколение сейчас очень сетует на то, что традиционные семейные ценности, которые были у наших отцов, мам, дедушек, бабушек, они разрушаются. Как Вы думаете, для современной женщины сегодня на первом месте что: карьера, дети, семья либо все-таки, может быть, что-то другое.

Оксана Волкова:

Вы знаете, мне кажется, во-первых, это вопрос очень индивидуальный. А, во-вторых, вот эта увлеченность карьерой, создаванием себя в какой-то мере – это тоже, наверное, не от хорошей жизни. Потому что самое главное для женщины – это любовь. Это мое точное убеждение. И не спорьте со мной. Потому что все остальное – это уже как прилагательные. И если женщина не получает этого всего из-за каких-то обстоятельств (не встретился ей человек), тогда она, конечно, все свое время отдает карьере и так далее, и тому подобное. Но я не думаю, что карьера может сравниться с семьей, с этим ощущением, что тебя любят, что тебя ждут.

Евгений Горин:

А вот в этой связи, на Ваш взгляд, что оперного певца делает действительно феноменом? Ведь поющих людей, в опере в том числе, очень много. Но именно действительно величин, громаднейших талантов единицы. Что их делает такими?

Оксана Волкова:

Во-первых, это характер. Потому что если человек не доволен тем, что он делает, не в смысле, что постоянно себя «грызет», а в том смысле, что нужно идти вперед, работать, заниматься, не быть довольным какими-то своими результатами. И амбиции в том числе. И в том числе это такая специфическая энергия, которая забирает людей вокруг. Это очень редкий дар актеров, певцов, скажем, оперных. Много оперных певцов, но Мария Каллас – она одна. Анна Нетребко – она одна. Дмитрий Хворостовский – он один. Это очень большие личности, которые заставили весь мир их слушать.

Евгений Горин:

В каком-то смысле эталонной для всех оперных певиц является роль Кармен. В латвийской постановке Вы, исполняя эту арию, выходите, по-моему, в шлепках, если не ошибаюсь. Что Вам приходилось выслушивать на это от разнообразных критиков или поклонников? Как вообще принимаются такие эксперименты публикой, критиками?

Оксана Волкова:

Вы знаете, Кармен – это, наверное, самое часто исполняемая опера в мире. Одна из самых популярных. И, конечно, режиссеры стараются сделать что-то свое, какой-то новый взгляд: они меняют эпохи, они меняют взаимоотношения где-то порой, они меняют все. И для меня лично очень интересно работать именно в таких постановках, в которых есть что-то такое, что отличает от традиционного подхода. Я вообще поклонник современных прочтений в этой опере. Ничего не могу с собой поделать. И, конечно, это требует совершенно другой пластики, когда ты выходишь в другом костюме.

Потому что Кармен – это такой собирательный образ. Кармен может встретиться в стенах этой студии, может встретиться в магазине, где угодно. В любом коллективе может быть своя Кармен. И это не значит, что она будет в корсете и с цветком в голове. Это женщина, которая отличается очень от других, которая притягивает внимание, которая влияет на мужчин каким-то определенным образом. Это характер. И для меня лично не важно, в каких обстоятельствах эта Кармен существует. И чем больше разнообразных каких-то решений, тем для меня интересней.

Евгений Горин:

А Вам не кажется, что классическое искусство становится более коммерческим и, скажем так, теряет какие-то свои основополагающие вещи? Это хорошо или плохо? Или Вам так не кажется, этого не происходит?

Оксана Волкова:

Я считаю, что это правильно. Хотя многие со мной не согласятся, но оперное искусство – это искусство очень дорогое. И если мы не будем рассчитывать на то, чтобы привлекать какие-то инвестиции со стороны, рассчитывать только, скажем, как у нас в Беларуси, на государственную поддержку, у нас не будет такого стремительного роста в этом направлении. Потому что, конечно, сейчас рынок диктует какие-то обстоятельства. И мы, когда берем спектакль в работу, мы тоже думаем, руководство театра думает, пойдут ли на этот спектакль люди, будет ли это интересно именно в Беларуси и так далее. Каких певцов мы занимаем в спектакле. Пойдут ли на них люди.

Конечно, как бы ни крутили, но материальная составляющая – это очень важно. В каких мы костюмах, какое у нас световое оборудование. И так далее, и тому подобное. На каких инструментах играем.

Евгений Горин:

Как Вы относитесь к экспериментам оперных певцов на эстраде? Когда, допустим, Басков. Он оперный певец был, поет на эстраде. Опять же, Дмитрий Хворостовский, наверное, иногда что-то, какие-то интересные вещи делает. Вот именно к этому направлению. Вы, может быть, тоже чем-то таким занимаетесь? Или планируете?

Оксана Волкова:

Я очень хорошо к этому отношусь. И что касается Хворостовского. Конечно, если бы все певцы такого уровня так пели эстраду как он, что невозможно оторваться. Конечно, этим стоит заниматься, потому что все-таки оперу слушают не так много людей. А вот эстраду. Основная наша публика все-таки предпочитает эстраду.

Я очень хорошо отношусь и люблю всякие эксперименты. Вот, например, у Киркорова с Нетребко был дуэт. Феноменальный, я считаю. Очень хорошо.

Я бы и в «Евровидении» поучаствовала, если бы кто-нибудь песню написал. Но это уже так, вопрос риторический. Конечно, я не буду этим заниматься самостоятельно: сидеть, что-то там делать, думать. Вот если бы позвали. Я такая лентяйка.