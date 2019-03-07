«Рецепт идеального подарка – это подарок не на праздник». Как Саша Немо поздравит женщин с 8 марта

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Саша Немо.

Как ты будешь поздравлять своих любимых женщин?

Саша Немо, певец:

У меня сейчас такая достаточно экстремальная ситуация. Моя супруга любит тюльпаны, сейчас их пора и я уже заказал эти цветы, чтобы потом не бегать. Старшей дочке уже исполнится 14, тут уже цветами не отделаешься.