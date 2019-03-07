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«Рецепт идеального подарка – это подарок не на праздник». Как Саша Немо поздравит женщин с 8 марта

07 марта 2019 08:49
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Саша Немо.

Как ты будешь поздравлять своих любимых женщин?

Саша Немо, певец:
У меня сейчас такая достаточно экстремальная ситуация. Моя супруга любит тюльпаны, сейчас их пора и я уже заказал эти цветы, чтобы потом не бегать. Старшей дочке уже исполнится 14, тут уже цветами не отделаешься.

«Рецепт идеального подарка – это подарок не на праздник». Как Саша Немо поздравит женщин с 8 марта-1

А что, если не секрет?

Саша Немо:
Секрет.

Расскажи свой рецепт идеального подарка.

Саша Немо:
Рецепт идеального подарка – это подарок не на праздник, это подарок спонтанный. Я жутко люблю ей дарить и цветы, и делать подарки, когда от меня это никто не ждет.

«Рецепт идеального подарка – это подарок не на праздник». Как Саша Немо поздравит женщин с 8 марта-4

Как Саша Немо поздравит женщин 8 марта и какую песню исполнил в студии СТВ? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Белорусские исполнители # Музыка # Саша НЕМО # Фотофакт

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