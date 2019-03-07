«Рецепт идеального подарка – это подарок не на праздник». Как Саша Немо поздравит женщин с 8 марта

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Саша Немо.
Как ты будешь поздравлять своих любимых женщин?
Саша Немо, певец:
У меня сейчас такая достаточно экстремальная ситуация. Моя супруга любит тюльпаны, сейчас их пора и я уже заказал эти цветы, чтобы потом не бегать. Старшей дочке уже исполнится 14, тут уже цветами не отделаешься.
А что, если не секрет?
Саша Немо:
Секрет.
Расскажи свой рецепт идеального подарка.
Саша Немо:
Рецепт идеального подарка – это подарок не на праздник, это подарок спонтанный. Я жутко люблю ей дарить и цветы, и делать подарки, когда от меня это никто не ждет.
Как Саша Немо поздравит женщин 8 марта и какую песню исполнил в студии СТВ? Узнаете, посмотрев видеоматериал.