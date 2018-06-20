«Я не думала о том, что умею петь». Белоруска Вера Ярошик рассказала о конкурсе «Ты супер!» и предложении от Дробыша

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – финалистка, обладательница 2 места международного вокального конкурса «Ты супер!», воспитанница Дивинского детского дома Кобринского района Брестской области – Вера Ярошик.

«Кажется, что всю жизнь пою, с самого рождения»

Кто первый разглядел твой певческий талант?

Вера Ярошик, финалистка, обладательница 2 места международного вокального конкурса «Ты супер!», воспитанница Дивинского детского дома Кобринского района Брестской области:

Всё, что я помню, первый, кто разглядел мой талант – наш музыкальный руководитель нашего детского дома, её зовут Ольга Владимировна. Она проверяла всех детей, кто поступил в наш детский дом на талант. И с тех пор я начала петь на тематических праздниках, утренниках.

Сама ты не помнишь, когда ты была маленькая, что любила ты петь, не любила или для тебя это было тоже полной неожиданностью?

Вера Ярошик:

Не знаю, я с самого детства пела. Я так к этому привыкла, и мне так кажется, что я всю жизнь пою, вот с самого рождения, родилась и пою. Я не думала о том, что умею петь и как-то удивилась этому, постепенно я к этому привыкла.

В каком возрасте удивилась?

Вера Ярошик:

Удивилась, когда я попала на республиканский проект «Я пою».

«Иногда я была не согласна, особенно, начиная с песни «Каким ты был»

Конкурс «Ты супер» закончился, теперь можно раскрывать тайны закулисья. Где вы жили в Москве? Кто с тобой занимался? Как выбирали песни?

Вера Ярошик:

Примерно, 4,5 месяца я там пробыла. Мы жили на базе отдыха и занимались там. Репертуар подбирала наша педагог, которая с нами занималась. Нам, конечно, давали шанс предложить свою песню, но в итоге решала всё педагог.