«Я не думала о том, что умею петь». Белоруска Вера Ярошик рассказала о конкурсе «Ты супер!» и предложении от Дробыша
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – финалистка, обладательница 2 места международного вокального конкурса «Ты супер!», воспитанница Дивинского детского дома Кобринского района Брестской области – Вера Ярошик.
«Кажется, что всю жизнь пою, с самого рождения»
Кто первый разглядел твой певческий талант?
Вера Ярошик, финалистка, обладательница 2 места международного вокального конкурса «Ты супер!», воспитанница Дивинского детского дома Кобринского района Брестской области:
Всё, что я помню, первый, кто разглядел мой талант – наш музыкальный руководитель нашего детского дома, её зовут Ольга Владимировна. Она проверяла всех детей, кто поступил в наш детский дом на талант. И с тех пор я начала петь на тематических праздниках, утренниках.
Сама ты не помнишь, когда ты была маленькая, что любила ты петь, не любила или для тебя это было тоже полной неожиданностью?
Вера Ярошик:
Не знаю, я с самого детства пела. Я так к этому привыкла, и мне так кажется, что я всю жизнь пою, вот с самого рождения, родилась и пою. Я не думала о том, что умею петь и как-то удивилась этому, постепенно я к этому привыкла.
В каком возрасте удивилась?
Вера Ярошик:
Удивилась, когда я попала на республиканский проект «Я пою».
«Иногда я была не согласна, особенно, начиная с песни «Каким ты был»
Конкурс «Ты супер» закончился, теперь можно раскрывать тайны закулисья. Где вы жили в Москве? Кто с тобой занимался? Как выбирали песни?
Вера Ярошик:
Примерно, 4,5 месяца я там пробыла. Мы жили на базе отдыха и занимались там. Репертуар подбирала наша педагог, которая с нами занималась. Нам, конечно, давали шанс предложить свою песню, но в итоге решала всё педагог.
Ты согласна была с выбором?
Вера Ярошик:
Иногда я, конечно, была не согласна, особенно, начиная с песни «Каким ты был», потому что я думала, что это прямо народная песня. Я народные песни никогда не пою, и я немножко переживала по этому поводу. И педагог меня уверила, что у меня всё красиво получится, и мы сделали бомбический кавер на эту песню. И мне самой под конец понравилось, я влюбилась в эту песню и смогла её передать зрителю.
Первая песня была на английском языке, это тоже выбор педагога? Тебе не страшно было?
Вера Ярошик:
Ну, вообще мне было страшно тогда не из-за того, что она английская. Мне было страшно из-за того, что я была тогда больна, у меня очень сильно болело горло. И я утром практически не могла разговаривать, там была очень высокая нота из-за которой я переживала, но более-менее все получилось. Я не могу сказать, что я отлично спела, были какие-то нюансы.
«Больше я хочу в Москву, конечно»
После финала тебя «под своё крыло» взял российский продюсер Виктор Дробыш. Поступали ли к тебе какие-то предложения?
Вера Ярошик:
Предложений от него никаких не поступало, он просто подошел один раз ко мне и сказал, это перед тем, как мы пели «Зачарованная» на финале с Алехно, он подошёл и спросил: куда я хочу поступать. И сказал насчёт того, что он открывает академию в следующем году в Минске с намёком на то, что, может быть, я попробовала бы поступить туда. Но, я пока что не знаю, больше я хочу в Москву, конечно.
Все финалисты конкурса в этом году летом будут отдыхать в «Артеке», там будут заниматься. Ты присоединишься к той компании или у тебя есть на родине дела?
Вера Ярошик:
Там говорили, по-моему, полуфиналисты и финалисты, я уже точно не помню. Да, я буду там отдыхать в августе. Я в предвкушении, мне говорили, что там очень круто, и я хочу там выступить, хочу там отдыхать.