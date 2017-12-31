«Я люблю петь свои песни, а не караоке, но телеканалу СТВ отказать не могу». Итоги года подводим с Александром Солодухой

В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» певец Александр Солодуха.

2017 год для вас был успешным?

Александр Солодуха, певец:

Мега успешный. 30 лет на профессиональной сцене, четверть века мегахиту «Здравствуй, чужая милая», много-много сольных концертов. Участвовал в «Золотой коллекции белорусской песни» в Гомеле, Молодечно и финал в Минске во Дворце Республики.

Вы участвуете в караоке-шоу. Вы не очень любите караоке?

Александр Солодуха:

Да, не особо люблю. Я люблю петь свои песни, но телеканалу «СТВ» я отказать никогда не могу.

Какое у вас есть новогоднее желание?

Александр Солодуха:

Дай Бог, чтобы всё сложилось. У нас осенью 2018 года Большой сольный концерт в Кремле.