«Я люблю петь свои песни, а не караоке, но телеканалу СТВ отказать не могу». Итоги года подводим с Александром Солодухой

В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» певец Александр Солодуха.
2017 год для вас был успешным?
Александр Солодуха, певец:
Мега успешный. 30 лет на профессиональной сцене, четверть века мегахиту «Здравствуй, чужая милая», много-много сольных концертов. Участвовал в «Золотой коллекции белорусской песни» в Гомеле, Молодечно и финал в Минске во Дворце Республики.
Вы участвуете в караоке-шоу. Вы не очень любите караоке?
Александр Солодуха:
Да, не особо люблю. Я люблю петь свои песни, но телеканалу «СТВ» я отказать никогда не могу.
Какое у вас есть новогоднее желание?
Александр Солодуха:
Дай Бог, чтобы всё сложилось. У нас осенью 2018 года Большой сольный концерт в Кремле.