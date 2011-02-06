Влада: Если накосячила - всегда можно закосить под блондинку

Концерт Влады на «Звездном ринге» СТВ.

Влада на профессиональной сцене с 6 лет, работала в ансамбле «Верасята». В 2001 году при поддержке продюсера Сергея Ждановича начинает сольную карьеру. В 2008 году расстается с продюсером и спустя два года выступает с сольной программой. В творческом багаже — участие в многочисленных фестивалях и телепроектах, 2 альбома и 8 видеоклипов.

Дмитрий Врангель:

Тебе не тесно в имидже блондинки?

Влада:

Я в этом имидже чувствую себя абсолютно комфортно, потому что это не наигранная история, я такая, какая я есть на самом деле со всеми достоинствами и недостатками.

Дмитрий Враншель:

У вас провальные концерты были?

Влада:

Я пока таких не припомню, потому что я бы не сказала, что я долго гастролирую, свой гастрольный тур я начала только в прошлом году, поэтому пока у меня все складывается успешно. Но я думаю, что все еще впереди.

Зритель из зала:

Хорошая жена — это какая жена?

Влада:

Я еще сама не определилась, потому что я жена еще пока ровно три месяца. Но на мой взгляд — это женщина, которая везде успевает, которая успевает хорошо поработать, хорошо выглядеть, которая успевает быть хорошей женой и любовницей для своего мужа. Это надо конечно у супруга спрашивать, хорошая я жена или нет, но я очень стараюсь. Я считаю, что он счастливый муж.

Зритель из зала:

У вас на сегодня 8 клипов, вы решили взять не качеством, а количеством?

Влада:

Может быть, отчасти. Я бы не сказала, что все мои клипы ну совсем уже плохие. Нельзя не согласиться, что из тех восьми у меня есть несколько вполне достойных. Если честно, я считаю, что каждую более-менее популярную песню нужно поддержать хорошим видеороликом, чтобы она не только ротировалась на радиостанциях, но и ее можно было бы видеть по телевизору. Я очень люблю клипы. А так как я большими бюджетами не располагаю, то есть у меня и неудачные примеры видеоклипов на мои песни.

Нина Богданова:

На твоих руках блестят кольца, одно из них обручальное. Девушкам, как правило, кольца дарят, это все в память о бывших или это все от одного мужа? Просто столько колец на двух руках!

Влада:

Это все, что нажито непосильным трудом. Здесь есть первые кольца, которые мне подарили родители, когда мне исполнилось 18 лет, и есть безусловно кольца от мужа, в том числе и обручальное. Все, я больше ничего говорить не буду, он у меня ревнивый.

Зритель из зала:

Вы закоренелая блондинка, как вы относитесь к понятию «блондинка за рулем»?

Влада:

Я хорошо отношусь к этому понятию и вообще считаю, что девушкам со светлым цветом волос немного проще, потому что даже если ты где-то накосячила и что-то сделала не так, всегда можно закосить под «блондинку». Многим это даже очень сильно нравится. Мужчины чувствуют себя мужчинами. Меня вообще сложно в другом цвете представить, потому что я человек консервативный. Когда в моей жизни наступило время, что мне нужно было срочно изменить имидж, я придумала все, что угодно, но только я не согласилась расстаться со своими волосами.

Нина Богданова:

Ты водишь автомобиль, но твой муж - байкер. Ты водишь теперь байк?

Влада:

Нет, я считаю, что это мужской вид спорта. Это мужской транспорт, он весит 500 кг. Я предпочитаю сидеть сзади и всем махать, приветствовать, танцевать. Я такая немножко сумасшедшая блондинка, но очень хороших пассажир.

Зритель из зала:

После своего опыта под началом продюсера, вы считаете артист может обойтись без него?

Влада:

Я скажу честно, я работаю сама, все об этом знают, я бы не сказала, что мне очень легко. Все, что я делаю, основываю только на своем мнении и на советах близлежащего окружения. Я прибегаю просто к мнению профессионалов, я слушаю их критику и принимаю для себя как бесплатные уроки. Если я этому человеку доверяю, то я стараюсь измениться. Когда за тебя решает продюсер — это намного проще, он отстаивает твои интересы, твое участие в определенных проектах, чем я сама, в силу свей скромности, лишний раз стесняюсь позвонить и навязать себя и свое творчество.

Зритель из зала:

За что вы больше всего боялись на своем первом сольном концерте?

Влада:

Я боялась, что у меня не распродадутся билеты, но все билеты были распроданы, причем я абсолютно не умею взаимодействовать с такими организациями, как профком, где каким-то образом распределяются билеты. Безусловно, покупали и родственники, и друзья, и знакомые, но их не 600 человек, поэтому я была очень рада, когда перед концертом я узнала, что в кассе осталось порядком 40 билетов. Значит не зря я делала этот концерт, я к этому очень долго шла, после презентации моего альбома я ничего такого шумного как артист в Минске не делала.

Зритель из зала:

После того, как вы расстались с Сергеем Ждановичем вы поменяли что-то в себе?

Влада:

Прежде всего я поменяла то, что перестала исполнять песни только одного автора, я начала сотрудничать с разными авторами, слушать то, что мне у них нравится и для себя приобретать, потому что в любой музыкальный продукт нужно инвестировать деньги, поэтому на мой взгляд, во мне что-то изменилось, я тоже повзрослела. Когда я работала с Сергеем мне было 20 лет. Тот опыт, который я получила, работая с продюсером не прошел мимо меня.

Нина Богданова:

Чем занимается Влада в свободное от музыки время?

Влада:

Времени свободного у меня мало, но теперь у меня появилось увлечение: я катаюсь на мотоцикле, в свободное время, а когда зима, я мечтаю о том, как я буду кататься на мотоцикле.

Зритель из зала:

До встречи со своим мужем вы были очень требовательны к противоположному полу. Неужели Сергей полностью вписывается в ваш идеал?

Влада:

А можно вывести мужа из болельщиков и я отвечу. Если серьезно, то я в беспорядочных половых связях замечена не была. Я все время много работала, а потом так получилось, что если бы Сергей не проявил настойчивость, то я бы и до сих пор еще работала, потому что дел у любой занятой девушки, которая связана с шоу-бизнесом, много. Сергей сильнее меня, любой девушке приятно быть за мужчиной. Хотя на фоне этого у нас часто возникают спорные моменты, которые пока мы решаем.

Дмитрий Врангель:

Только что вы готовы были вывести из тени своего супруга, не говорит ли это о том, что скоро ваш супруг начнет петь?

Влада:

Еще чего не хватало, я все время говорю, что лидер должен быть один.

Дмитрий Врангель:

Если ваш муж не будет певцом, то пусть он будет танцором. Станцуйте. Мы просто так много говорили об этом супруге, что нам хочется знать, кто этот человек?

Танцуют.