Минский DJ Tea научил дирижера Анисимова микшировать музыку

С Александром Михайловичем Анисимовым, заслуженным деятелем искусств России, лауреатом Государственной премии Беларуси, главным дирижером Национального академического симфонического оркестра Республики Беларусь, мы встретились вечером, что совсем непривычно, поскольку с журналистами он общается днем. Наша программа решила организовать встречу в необычном формате. Поначалу мы прогулялись около центрального входа Белгосфилармонии, где всё так знакомо мэтру, а после отправились… в ночной клуб.

Анастасия Ганиева, корреспондент СТВ:

Привычно ли вам бывать в таких местах, где мы сейчас находимся?

Александр Анисимов, главный дирижер Национального академического симфонического оркестра Республики Беларусь:

Да, в принципе это нормальное место для отдыха. Однажды мои девушки, мои две дочери, отвели меня на замечательную московскую дискотеку. Это был очень интересный опыт. Я получил удовольствие от того, как отрывается молодежь, причем делает это очень активно, интенсивно и самозабвенно. Я сам не принимал участие, хотя мог бы, наверное. Отошел в стороночку и… попал на колонки. Их движение от звука меня просто колыхало туда-сюда. Представляете, какая сила, какие децибелы были в этом небольшом помещении! Это просто сводило публику с ума, и ей это жутко нравилось. В конце концов, я понял, что и мне нравится вся эта история.

Второй мой опыт посещения подобного заведения был в Мадриде, когда мои друзья сказали: «Сегодня мы покажем тебе ночной Мадрид». Но там было совсем другое дело: огромное помещение, много воздуха, современный дизайн, легкие напитки, красиво одетые женщины и мужчины. Не было ничего и близко похожего на то, что я видел в Москве. Мне это очень понравилось.

Александр Анисимов признался, что в свободное от работы время любит слушать тишину. Ни в дороге, ни в машине, ни в кафе он не слушает музыку.

Анастасия Ганиева:

Вы таким образом собираете силы?

Александр Анисимов

Да, я собираю силы, аккумулирую энергию, какие-то идеи и так далее.

Когда общаешься с человеком из мира классической музыки, почему-то всегда хочется спросить про современность. Входит ли современная музыка в сферу интересов дирижера?

Александр Анисимов:

Современная музыка — это музыка интеллектуальная, с одной стороны, а с другой стороны, трогающая самые тонкие струны человеческой души.

В то время как мы беседовали с Александром Анисимовым, тихонько в стороне попивал чай и поглядывал на нас один из лучших ди-джеев Беларуси DJ Tea.

Анастасия Ганиева:

Согласитесь ли вы, что ди-джей на танцполе управляет людьми и создает музыку так же, как дирижер оркестра?

Александр Анисимов:

Думаю, что да. В какой-то мере это даже шаман. У него есть очень серьезные рычаги. Во-первых, мне нравится, что он соприкасается с этой музыке. Он не создавал эту музыку — были люди, которые это всё сделали. Но момент выбора, момент соединения, момент определения последовательности, момент акустического эффекта — ведь это всё в его руках. Он не менее несет искусство, чем само искусство, которое представлено на этих дисках.

Анастасия Ганиева:

Вы когда-нибудь стояли за ди-джейским пультом?

Александр Анисимов:

Нет, не приходилось.

Анастасия Ганиева:

Тогда давайте рискнем.

Неизвестно, встретились бы эти два творческих человека без нашей помощи, но понаблюдаем за общением молодого энергичного ди-джея и опытного профессионала-дирижера (см. видео к сюжету — прим. ред.).

В конце встречи Александр Михайлович подарил DJ Tea диски с записями симфонического оркестра под его управлением. В свою очередь, DJ Tea подарил дирижеру пластинку современной музыки.

На вопрос, можно ли провести совместное выступление оркестра и ди-джея, Александр Михайлович ответил, что пока не видит, как бы могло это выглядеть и стоит ли вообще такое делать. В любом случае, у Александра Анисимова и его оркестра огромное количество поклонников, а искусство, которым он занимается — вечное: оно для всех и на все времена, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».