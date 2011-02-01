Минский DJ Tea научил дирижера Анисимова микшировать музыку

Анастасия Ганиева, корреспондент СТВ:
Привычно ли вам бывать в таких местах, где мы сейчас находимся?
Александр Анисимов, главный дирижер Национального академического симфонического оркестра Республики Беларусь:
Да, в принципе это нормальное место для отдыха. Однажды мои девушки, мои две дочери, отвели меня на замечательную московскую дискотеку. Это был очень интересный опыт. Я получил удовольствие от того, как отрывается молодежь, причем делает это очень активно, интенсивно и самозабвенно. Я сам не принимал участие, хотя мог бы, наверное. Отошел в стороночку и… попал на колонки. Их движение от звука меня просто колыхало туда-сюда. Представляете, какая сила, какие децибелы были в этом небольшом помещении! Это просто сводило публику с ума, и ей это жутко нравилось. В конце концов, я понял, что и мне нравится вся эта история.
Второй мой опыт посещения подобного заведения был в Мадриде, когда мои друзья сказали: «Сегодня мы покажем тебе ночной Мадрид». Но там было совсем другое дело: огромное помещение, много воздуха, современный дизайн, легкие напитки, красиво одетые женщины и мужчины. Не было ничего и близко похожего на то, что я видел в Москве. Мне это очень понравилось.
Александр Анисимов признался, что в свободное от работы время любит слушать тишину. Ни в дороге, ни в машине, ни в кафе он не слушает музыку.
Анастасия Ганиева:
Вы таким образом собираете силы?
Александр Анисимов
Да, я собираю силы, аккумулирую энергию, какие-то идеи и так далее.
Когда общаешься с человеком из мира классической музыки, почему-то всегда хочется спросить про современность. Входит ли современная музыка в сферу интересов дирижера?
Александр Анисимов:
Современная музыка — это музыка интеллектуальная, с одной стороны, а с другой стороны, трогающая самые тонкие струны человеческой души.
В то время как мы беседовали с Александром Анисимовым, тихонько в стороне попивал чай и поглядывал на нас один из лучших ди-джеев Беларуси DJ Tea.
Анастасия Ганиева:
Согласитесь ли вы, что ди-джей на танцполе управляет людьми и создает музыку так же, как дирижер оркестра?
Александр Анисимов:
Думаю, что да. В какой-то мере это даже шаман. У него есть очень серьезные рычаги. Во-первых, мне нравится, что он соприкасается с этой музыке. Он не создавал эту музыку — были люди, которые это всё сделали. Но момент выбора, момент соединения, момент определения последовательности, момент акустического эффекта — ведь это всё в его руках. Он не менее несет искусство, чем само искусство, которое представлено на этих дисках.
Анастасия Ганиева:
Вы когда-нибудь стояли за ди-джейским пультом?
Александр Анисимов:
Нет, не приходилось.
Анастасия Ганиева:
Тогда давайте рискнем.
Неизвестно, встретились бы эти два творческих человека без нашей помощи, но понаблюдаем за общением молодого энергичного ди-джея и опытного профессионала-дирижера (см. видео к сюжету — прим. ред.).
В конце встречи Александр Михайлович подарил DJ Tea диски с записями симфонического оркестра под его управлением. В свою очередь, DJ Tea подарил дирижеру пластинку современной музыки.
На вопрос, можно ли провести совместное выступление оркестра и ди-джея, Александр Михайлович ответил, что пока не видит, как бы могло это выглядеть и стоит ли вообще такое делать. В любом случае, у Александра Анисимова и его оркестра огромное количество поклонников, а искусство, которым он занимается — вечное: оно для всех и на все времена, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».