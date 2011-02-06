Группа «Жнюв»: Люди хотели, чтобы мы прогнулись, лизнули кого-нибудь

Концерт группы «Жнюв» на на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Жнюв» образовалась в 1998 году из студентов БГПА (Белорусской Государственной политехнической академии), сразу же они заняли второе место на фестивале «Рок-схватка», одержали победу в рок-туре фестиваля «Первая площадка». В 1999 году выпустили первый альбом и начали активную концертную деятельность. Через 5 лет группа распалась из-за творческих разногласий, но в 2009 группа получила рок-корону в номинации «Возвращение года». После воссоединения группа сняла новый клип, сейчас они готовятся к выпуску второго альбома.

Нина Богданова:

Что для вас является вершиной музыкальной славы, и сколько вы готовы к ней идти?

Олег (группа «Жнюв»):

Слава не является нашей целью, в нашем музыкальном заплыве мы получаем максимум удовольствия от жизни. С публикой мы очень рады видеться в любой ситуации.

Нина Богданова:

Кавер-версии нынче в моде, но почему вы взяли песню группы «Рефлекс», имеете ли вы на это право?

Олег (группа «Жнюв»):

Мы у них одолжили ее ненадолго, они все равно сейчас не играют. Мы ее просто вписали в нашу замечательную песню, мне кажется получилось изумительно. Может быть, в альбоме и не будет этой вставочки маленькой, но также веселее?

Нина Богданова:

Так это дань уважения или признание в любви группе «Рефлекс»?

Олег (группа «Жнюв»):

Нам нравится девушка, которая там поет, ее зовут Диана. Все от нее тащатся, наверное.

Нина Богданова:

А они знают о вашем существовании?

Олег (группа «Жнюв»):

Они? Нет.

Зритель из зала:

Некоторые ваши песни написаны на белорусском языке, а вам слабо в жизни разговаривать на родном?

Олег (группа «Жнюв»):

Мы стараемся, практически все наши новые песни пишутся только на белорусском языке, но иногда я использую словарь.

Зритель из зала:

В чем самая главная фишка вашей команды?

Олег (группа «Жнюв»):

Наша фишка началась с нашего названия. «Жнюв» - слово придумано именно нами и взято за основу. Группа «Жнюв» означает что-то такое сочное, бурлящее, непостоянное. Наш репертуар складывается из песен, непохожих по стилю, мы не хотим придерживаться какого-либо стиля, поэтому у нас самые разнообразные песни различных стилей и на разных языках.

Зритель из зала:

Для продвижения группы вы готовы прогнуться перед кем-то или перед чем-то?

Олег (группа «Жнюв»):

Бывали такие ситуации, когда люди хотели, чтобы мы прогнулись, лизнули кого-нибудь, но мы куснули и развернулись. Приходилось иногда отказываться от некоторых очень заманчивых предложений. Особенно приходилось отказываться от выступлений под фанеру.

Зритель из зала:

Кого из белорусской эстрады вы не переносите на дух, а кого больше всех любите?

Олег (группа «Жнюв»):

Мы любим всех поп-исполнителей именно за поп. Мы сами иногда исполняем поп, сами себя и любим.

Зритель из зала:

Что стало причиной распада группы в 2004 году, может повлияла звездная болезнь?

Олег (группа «Жнюв»):

Там была другая история, как в басне Крылова: барабанщик хотел играть жесткий поп, я хотел играть панк, гитаристу было все равно, а басист сказал, что уже слишком стар для этого. Так мы и разошлись.

Зритель из зала:

Вы контактируете со многими зарубежными странами, вы завидуете их заработку?

Олег (группа «Жнюв»):

Завидовать плохо, но мы стремимся к таким заработкам.

Зритель из зала:

Олег, на сцене вы ведете себя очень экспрессивно, зачем вы так дергаетесь?

Олег (группа «Жнюв»):

Меня кусают пчелы, они живут у меня возле окна, поэтому я такой. А на самом деле, кто нас видел еще с первых наших выступлений, тот знает, что мы не дергаемся, а это такой специальный танец.

Нина Богданова:

В 2009 году на фестивале «Рок-коронация» вы взяли премию «Возвращение года». Как к вам отнеслись коллеги по цеху?

Олег (группа «Жнюв»):

Коллеги по цеху забыли, что мы такие были. Они говорили: «Кто это такие! Повылазили!» Мы вернулись, чтобы сказать о себе, что мы еще есть, мы вернулись надолго.

Зритель из зала:

С момента выходя вашего дебютника «На окраине...» прошло более 10 лет. Сегодня вы можете без слез слушать тот альбом?

Олег (группа «Жнюв»):

Смешно посмотреть на себя через 10 лет: голос кривенький, я был тогда стройный, как березка, а теперь немножко пчелы покусали. Но ничего уже минус 10 на весах у меня.