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Виктория Азаренко сыграла стюардессу в клипе своего бойфренда, рэпера Редфу

21 октября 2013 09:59
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась в клипе своего бойфренда Редфу. По сюжету девушка помогает главному герою, он же Редфу, сбежать из-под ареста.

Съёмки клипа на песню Lets Get Ridiculous проходили в Австралии.

Напомним, недавно лидер музыкальной группы LMFAO Редфу в интервью одному американскому изданию рассказал историю знакомства с белорусской теннисисткой.

Редфу:
Виктория просто была моей поклонницей и хотела встретиться со мной. Честно говоря, я совсем мало знал о ней до этого. Кен Соломон с теннисного канала познакомил нас. Она сказала мне: «Эй, почему тебе не прийти на мою пресс-конференцию?». И я пришел. Мы начали дружить и долгое время просто дружили, а потом Вика соблазнила меня.

В сентябре прошлого года в Нью-Йорке, во время Открытого чемпионата США, Азаренко провела совместную пресс-конференцию с Редфу. Тогда Виктория пояснила: «Он большой фанат тенниса, я большой фанат музыки. Вот мы и пришли вместе».

# Музыка # Белорусские спортсмены

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