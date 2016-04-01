Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Майями, где встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой

Новости Беларуси. Виктория Азаренко – в финале турнира в Майями. 1 апреля рано утром наша лучшая теннисистка проложила себе дорогу в решающий матч, обыграв Ангелику Кербер, – 6:2, 7:5.

Именно Кербер стала обидчицей Виктории на первом в сезоне турнире «Большого шлема» «Australian Open». Тогда немка вывела из борьбы белоруску на стадии 1/4, а в дальнейшем стала сенсационной победительницей всего турнира.

Но повторить тот подвиг спустя два месяца Ангелике оказалось не под силу. В финале соперницей Азаренко станет 19-я ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».