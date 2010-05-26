Виктор Чернобаев: за 53 года творческой деятельности в белорусской опере исполнил все ведущие басовые партии

Виктор Чернобаев, народный артист Беларуси. Родился 16 мая 1930 года в Новороссийске, учился в Краснодарском музыкальном училище, закончил Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. В 1957 году был приглашен в труппу белорусской оперы.

Тамара НИЖНИКОВА, народная артистка СССР:

Когда Витя приехал к нам и пробовался здесь, какой у него голос, какой тембр! У него особый бас. Вот если есть бархат, то он – Пан бархат.

Наталья Руднева, народная артистка Беларуси:

Везде он нес образ как настоящий актер. Там, где нужен был комизм – был комизм. Я считаю, что он фанат своей профессии. Поэтому ему этот фанатизм и позволил доработать до таких лет.

Сергей Франковский, народный артист Беларуси:

Это уникальные люди, которые прошли большой жизненный путь, на своем пути увидели многое, включая и войну. Может быть, поэтому у них и особое душевное состояние, особое отношение к жизни, в своей профессии.

Галина Чернобаева, актриса Республиканского театра белорусской драматургии:

Основа семьи, центр семьи – такой же мощный, как и певец. Крупная личность во всех отношениях. Очень часто уезжал на гастроли и дом замирал, потому что без него все начинало быть не стабильным и зыбким.

Владимир Рылатко, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Сорок лет тому назад мы впервые студентами ходили сюда посмотреть на трех легендарных певцов. Уже тогда вы были не просто легенда, а знаменитые певцы, такое ощущение, что время не властно над вами.

За 53 года творческой деятельности в белорусской опере Виктор Чернобаев исполнил все ведущие басовые партии в операх западноевропейского, русского, советского и национального репертуара. Всего в творческом багаже артиста около ста партий, более 1000 концертов.

Выступал в Аргентине, Вьетнаме, Испании, Канаде, Монголии, США. Франции. С труппой Белорусской оперы гастролировал в Испании и Швейцарии. Обладатель множества высоких наград, в том числе медали Франциска Скорины и «Хрустальной Павлинки».