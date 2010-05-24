Семейный альбом «Аддис Абеба»: не нужно копать на даче грядки

Весна, солнце, ветер и май. Прекрасное настроение до уровня настоящего волшебства может поднять еще только музыка. Сочное летнее регги в исполнении группы «Аддис Абеба» приглашает в гости к радужному счастью.

Дмитрий Иванов, солист группы «Аддис-Абеба»:

Предлагаю окунуться в атмосферу солнечной, позитивной музыки и посетить самое сердце коллектива, то место, где мы репетируем.

Мир, труд и регги – царят в кулуарах музыкального кусочка эфиопской столицы. К слову, название команды выбрано в строгом соответствии с историей.

Дмитрий Иванов, солист группы «Аддис-Абеба»:

Был такой пророк – Маркус Гарви, который на Ямайке в 20-е годы предсказал появление Миссии для населения Ямайки. Оттуда и пошла вся раста-культура.

Группа образовывалась силами тех, кто с музыкой на «ты» и только-только начинающих музыкантов. Солист Дмитрий Ивано́в – из числа новичков и любовь к регги ему подарило изучение… кулинарного мастерства.

Дмитрий Иванов, солист группы «Аддис-Абеба»:

Ножом шинкуешь по доску – отличный «ска». Если медленно, только учишься, то слабая доля регги.

Радужная команда полностью окунулась в солнечную музыкальную ванну и увлечений помимо творческого загара не признает.

Алексей Тарасевич, ударник группы «Аддис Абеба»:

В основном, лечение – это музыка. Даже не хочется называть «хобби», потому что хотим зарабатывать.

«Аддис-Абеба» рекомендует почаще греться под лучами солнца, не упустить шанс расслабиться на море и предостерегает от «неправильного» отдыха:

Алексей Тарасевич, ударник группы «Аддис Абеба»:

Поменьше времени желаем проводить на даче, в грядках, это не отдых. Все равно вс. Картошку съедят колорадские жуки, а бабочки – капусту. Поэтом уезжайте к морю.

Да и солнце там светит ярче, а регги звучит еще слаще, предлагая лучшие рецепты отличного настроения.