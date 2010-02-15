Чему научила тюрьма Виктора Калину?

Концерт Виктора Калины на «Звездном ринге» СТВ.

Виктор Калина до 2007 года был известен как сочинитель и исполнитель в жанрах шансон и блатная песня, провел более двух лет в местах лишения свободы, за это время написал более 80 песен, 150и стихов и книгу «Дневник арестанта». После освобождения продолжил свою артистическую карьеру. На его счету 12 альбомов, 19 клипов, 3 книги.

Зритель из зала:

Виктор, вы на несколько лет самоудалились из белорусского шоу-бизнеса.

Виктор Калина:

Меня как бы самоудалили.

Зритель из зала:

Как собираетесь наверстывать упущенное?

Виктор Калина:

Так все, что нужно, я наверстал. Остап же время не терял.

Зритель из зала:

Виктор, в СМИ, в интернете некоторые поклонники называют вас королем «шансона». А вы сами себя таковым считаете?

Виктор Калина:

Меня так обозвали как раз журналисты. Меня обозвали, народ это принял, и стали обзывать меня дальше. Хотите назовите меня королем, хотите царем, хотите просто Витьком, как хотите, так и назовите. Вы, если мои песни понимаете, слушаете и принимаете, я уже безумно счастлив. Это очень важно для меня.

Зритель из зала:

А сами вы себя кем считаете? Кем позиционируете в этой жизни?

Виктор Калина:

Очень трудно здесь себе подобрать определение. Я Виктор Калина.

Зритель из зала:

Кому из белорусских артистов, на ваш взгляд, противопоказано петь на эстраде?

Виктор Калина:

Дело в том, что есть у меня личные неприязненные отношения к некоторым исполнителям, но в данный момент у меня нет никаких столкновений с ними, и я не хочу говорить. Пусть поют все, кого слушают.

Зритель из зала:

Чей диск вы ни за что не будете слушать в своем автомобиле?

Виктор Калина:

Я в своем автомобиле ничего не слушаю, кроме своих дисков. Не потому что я себя так люблю, а потому, что в моем репертуаре написано мною лично более четырехсот песен. В концертной программе числится около семидесяти, а пою на концерте я от двадцати восьми до тридцати пяти песен. Мои концерты длятся 3-3,5 часа. Поэтому запомнить такое количество текстов фантастически, невероятно сложно. Я, бывало, в год выпускал по два альбома. И поэтому я их слушаю, слушаю, слушаю.

Зритель из зала:

Вы верите в любовь?

Виктор Калина:

Я вам скажу, что в современном мире настоящая любовь так редко встречается, все больше влюбленность, похоть и секс. А мне в моей жизни посчастливилось любить безумно и быть любимым. Я только этим и живу. Я ради этого живу. Любовь превыше всех земных законов.

Зритель из зала:

Виктор, чему научило вас время, проведенное в неволе?

Виктор Калина:

В первую очередь, несмотря ни на что, не ломаться, не опускать руки, не превращаться в ту серую массу, которая наполняет эти места, которой там восемьдесят или девяносто процентов. И самое главное – не падать, не опускаться. В любом случае, просыпаясь, говорить всем, в каком бы они шоке не были: «Доброе утро», а ложась спать, говорить: «Спокойной ночи». И через какое-то время все начинали говорить «Доброе утро» и «Спокойной ночи». Не поломать этот стержень, потому что все самое лучшее, духовное, нравственное там принимается и воспринимается за слабость. А человека такого принимают за слабака. Так вот, выжить там и сохранить те ценности, которые были внутри, это настоящий человеческий подвиг.

Зритель из зала:

Виктор, вы могли бы объяснить на пальцах, в чем разница между шансоном и блатной песней?

Виктор Калина:

Я никогда не пел именно блатного шансона. Блатной шансон – это песня, пропагандирующая блатной, бандитский образ жизни. Украл, все хорошо, жизнь красива… Вот «Семен, засунь ей под ребро», исключительно блатная песня, пропагандирующая воровской, блатной образ жизни. У меня же были всегда песни и сейчас песни о несвободе, о лично мною пережитом. Нет у меня плохих «ментов», нет у меня каких-то мистических героев, которые убили кого-то и стали такими героями. Может быть, защищая себя, свою честь, свою семью, своих близких это одно, а другое кого-то ограбив, лишив человека жизни. Это не герои моих песен, никогда этими героями не были. У меня много песен о несвободе, но, в любом случае, их процентов тридцать от общей массы. Следующая песня и другие песни, которые я сегодня вам исполню, именно исполню, я не певец, я исполнитель, в этом главное мое отличие от певцов. Вот Гриша Лепс – это выдающийся певец, я – хороший исполнитель. И мне этого достаточно.

Зритель из зала:

Вы можете что-нибудь исполнить несвойственное для себя, господин Калина?

Виктор Калина:

Несвойственное для себя я ничего не пою, я только слушаю. Я обожаю слушать, к примеру, Хворостовского, для меня это просто фантастика, вот он стоит – никаких движений, подтанцовок, а все на лице, там целая жизнь, целый мир, там целая вселенная. Я обожаю Хворостовского, Виноградова, я слушаю с огромным удовольствием Высоцкого, я много кого слушаю. В машине я слушаю только себя, но дома у меня много пластинок, я слушаю самые разнообразные направления.

Зритель из зала:

Так что-нибудь не свое, не из своего творчества.

Виктор Калина:

Я не имею права. И почему я никогда не перепевал Круга, когда мне предлагали: «Вот спой, и будешь в проекте». Я говорю: «Миша слишком огромная высота, чтобы пытаться его исполнить. Круга должен петь Круг, Высоцкого должен петь Высоцкий, Талькова должен петь только Тальков, а Калину должен петь только Калина».

Зритель из зала:

В ваших песнях, а также в интервью, говорится о ваших высоких отношениях с супругой. Почему вы расстались, и кто инициатор этого? Кто не выдержал испытания?

Виктор Калина:

А кто вам сказал, что мы расстались?

Зритель из зала:

Была такая информация.

Виктор Калина:

Эту песню «Небесная икона» я написал в СИЗО, 27 марта 2007 года. Я написал ее специально для Светланы. Я думаю, что мои чувства к этой потрясающей и удивительной женщине все были сейчас спеты.

Зритель из зала:

Виктор, а вы бы могли сочинить четверостишие о «Звездном ринге» прямо сейчас?

Виктор Калина:

Прямо сейчас не могу. Я никогда ничего не делаю на заказ, я никогда не написал ни одной песни на заказ. Меня даже в армии просили: «Пиши стишки какие-то, и мы тебя будем от нарядов освобождать». Я никогда не делаю на заказ, мне нужно все прочувствовать. Поверьте, просмотрев «Звездный ринг», я считаю, без всякой лести, я вообще никогда не льщу, на данный момент единственная, очень рейтинговая и очень профессиональная передача, достойная российских шоу, очень шикарная передача, поэтому мне нужно созреть до этого.