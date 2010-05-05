Видео. «Музыканты шутят»: необычный концерт классических исполнителей

Музыканты шутят, музыканты смеются. Радуют зрителей и веселят себя. Такое сочетание юмора и высокого исполнительского мастерства на сцене можно встретить довольно редко. Но профессионалам подвластно все. В том числе и импровизация. Это и доказали артисты Белгосфилармонии в необычном концерте «Музыканты шутят».

Юмор, веселье и хорошее настроение царили еще до начала концерта. Музыканты репетировали и сами не верили тому, что сегодня на сцене им дозволено делать все что угодно. Главное, рассмешить зрителя и донести до него волну отличного настроения.



Наталья Михайлова, художественный руководитель Государственного камерного хора РБ:

Мастерство музыкантов достигает такого уровня, когда они могут уже импровизировать, шутить не только в своем жанре. И мы попробовали так сделать сегодня.



За пеленой веселья все же скрывается легкое волнение. Перевоплощение — это всегда сложно. Особенно если приходится перекладывать на современный манер произведения Баха, композиции «The Beatles». Но в этом и есть изюминка.





Дарья Мороз, пианистка:

Мы все обычно выходим на сцену играть серьезную музыку – это сложно, это тяжелый труд. А здесь мы вышли к публике как к компании хороших друзей.



Зрители с огромным нетерпением ждали начала концерта. Увидеть любимых артистов в необычном амплуа приходится нечасто. И музыканты не подвели. С первого номера у гостей «музыкальной гостиной» уже появились улыбки на лицах. И предвкушение радостных минут нарастало.

Татьяна Старченко, пианистка, солистка Белгосфилармонии:

Здесь всегда царит такое ощущение счастья и радости на сцене, которое огромной волной заливает зал, а обратно мы получаем такую же волну счастья. Думаю, это главная особенность данного концерта.



Детское произведение под названием «Волынка» знают все. Но и его можно переделать на необычный лад. В исполнении белорусского коллектива «Комерата». Новое звучание, новые впечатления и эмоции.

Татьяна Старченко, пианистка, солистка Белгосфилармонии:

Умение шутить в классической музыке – это и есть критерий таланта. Бездарные люди не умеют шутить. Ни в музыке, да и в жизни тоже.



Каким бы серьезным и сложным не было музыкальное произведение, его можно немножечко переделать на свой манер, который будет необычным и понятным, таким же интересным и экстравагантным. Главное, чтобы сердца зрителей переполнялись только положительными эмоциями.